Eros Ramazzotti: ecco chi è la nuova fiamma Dalila

Il cuore di Eros Ramazzotti batte per Dalila Gelsomino. Ormai la storia è ufficiale. A renderla tale è stato il cantante, che nei giorni scorsi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto, nella quale i due si baciano e lui la chiama "amore". A confermare la relazione è il settimanale Chi, il primo a svelare l'identità della nuova compagna di Eros, che fino a ora era rimasta celata proprio per volontà dell'artista.

Chi è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Dalila Gelsomino, 34 anni, è originaria di Milano. Laureata all'Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, Dalila ha lavorato per alcuni anni come modella poi come organizzatrice di eventi nel capoluogo lombardo. Dal 2016 la Gelsomino vive e lavora a Cancun, in Messico, dove è impegnata nel settore immobiliare.

La passione per la musica che li unisce

A unire Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, oltre al sentimento, c'è la musica. " Ha coltivato qualche aspirazione come cantante", si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini: "Su Youtube ci sono alcuni suoi video e anni fa si esibiva dal vivo in locali e eventi". Nel suo repertorio ci sarebbero state anche alcune canzoni di Eros e forse questo potrebbe avere fatto scoccare la scintilla tra i due.

L'inizio della relazione con Eros

Dalila e Ramazzotti si sarebbero conosciuti in Messico, terra molto amata dal cantante, che appena può vola in Centro America per ritagliarsi un momento di pace. A Playa del Carmen Eros avrebbe incontrato la 34enne in estate e lo scorso ottobre, in occasione del suo 59esimo compleanno, i due erano insieme proprio in Messico. A documentare il fatto ci sono le foto pubblicate dalla donna sulla sua pagina Instagram (già rimossa).

A dicembre il settimanale Chi li paparazzò in centro a Milano, ma in quel momento la loro sembrava solo una semplice amicizia. Durante il pranzo insieme e la passeggiata milanese i due non si erano concessi alcun gesto intimo ma, a quanto pare, la relazione era già in atto. Le foto di quel giorno sono state pubblicate dal settimanale oggi – a distanza di mesi - e mostrano la complicità tra Dalila e Eros. Lui da sempre molto riservato sulla sua vita privata ha deciso di uscire allo scoperto, segno che il sentimento per la Gelsomino è forte.