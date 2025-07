Estate 2025: dove vanno le star internazionali? Da Sinner a Dua Lipa e Chiara Ferragni, le mete più amate in Italia (e non solo)

L’estate 2025 è ufficialmente iniziata anche per le celebrity, che tra un impegno e l’altro si stanno concedendo qualche giorno di relax in alcune delle località più belle del mondo. Dalle coste italiane alle isole spagnole, passando per le atmosfere suggestive della Francia e i paesaggi paradisiaci del Sud-est asiatico, i vip hanno già iniziato a popolare mete da sogno.

Dua Lipa tra Napoli e Palermo

La popstar internazionale Dua Lipa è stata avvistata in Italia insieme al fidanzato Callum Turner. La coppia ha scelto due tra le città più affascinanti del Sud: Napoli e Palermo. Mare, cultura e buon cibo hanno fatto da cornice a una vacanza romantica tra vicoli pittoreschi e scorci mozzafiato, con tanti fan pronti a immortalarli durante le loro passeggiate.

Jannik Sinner in Sardegna

Prima del rientro a Montecarlo per la preparazione ai prossimi tornei, Jannik Sinner ha fatto tappa in Sardegna. Anche quest’anno ha optato per la Costa Smeralda, rilassandosi tra Porto Cervo e la Marina di Cala dei Sardi. Un suo scatto con il presidente Gianfranco Bacchi ha rapidamente fatto il giro dei social, confermando il fascino evergreen di queste località esclusive.

Chiara Ferragni tra Lago di Como e Turchia

Chiara Ferragni ha iniziato l’estate con un weekend sul Lago di Como, location prediletta dalle star internazionali, per poi volare ad Adalia (Antalya), in Turchia. Qui ha assistito al concerto-evento di Jennifer Lopez, in compagnia della sorella Valentina. Lusso, musica e sorellanza: un mix perfetto per l’imprenditrice digitale.

Matt Dillon in Campania

Anche Matt Dillon ha scelto l’Italia, dimostrando ancora una volta il suo legame con il nostro Paese. L’attore statunitense ha partecipato al Social World Film Festival di Vico Equense come padrino d’eccezione, per poi spostarsi a Napoli, dove ha incontrato amici galleristi e visitato alcune mostre.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Formentera

I neo-fidanzati di "Uomini e Donne", Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, hanno deciso di godersi il sole e il mare a Formentera. L’isola spagnola si conferma ancora una volta una delle mete preferite dai giovani vip italiani, che non mancano di condividere ogni momento sui social.

Bianca Balti a Forte dei Marmi

La modella Bianca Balti e il compagno Alessandro Cutrera hanno scelto la Toscana per le loro vacanze, soggiornando a Forte dei Marmi. Tra giornate in spiaggia e cene romantiche, la coppia ha condiviso alcuni scatti esclusivi, pubblicati dal settimanale Chi.

Francesco Totti in Asia

Vacanza “di famiglia allargata” per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che insieme ai rispettivi figli hanno esplorato l’Asia. Prima tappa a Singapore, poi una sosta a Bali. Atmosfere tropicali, cultura orientale e tanta armonia familiare per l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna.

Ilary Blasi e Bastian Muller in Francia

Romanticismo e charme francese per Ilary Blasi e Bastian Muller, che hanno fatto tappa a Saint-Tropez. Tra degustazioni di vini, escursioni nella natura e gite in barca sulla Costa Azzurra, la coppia ha vissuto un’esperienza all’insegna del relax e della scoperta.

Elodie e Diletta Leotta a Ibiza

Fuga tra amiche per Elodie e Diletta Leotta, che hanno lasciato a casa i rispettivi fidanzati per volare a Ibiza. Insieme alla famiglia di Diletta, in festa per la nascita della piccola Chloe, si sono concesse giornate tra mare, piscina e movida. Un modo perfetto per ricaricare le batterie.

Laura Pausini in Grecia

Laura Pausini ha scelto la tranquillità delle isole greche per la sua pausa estiva.

Con il marito, la figliae alcuni familiari stretti, ha soggiornato in una villa esclusiva, alternando giornate in barca a serate intime. Una vacanza dedicata alla famiglia e alla rigenerazione.