Uno estroverso, l'altra egocentrica: Harry e Meghan in una firma

Il principe Harry e Meghan Markle continuano a far discutere con le loro innumerevoli dichiarazioni sulla Corona. Ma chi sono davvero?

Osservando la scrittura di Harry (clicca qui), si nota una notevole energia vitale che caratterizza il suo temperamento sanguigno, quindi bisognoso di avere interessi plurimi. Il carattere è quindi estroverso, esuberante e alla ricerca sempre di novità che non permettono sosta. Tale caratteristica investe ogni campo d’azione e di pensiero, sia operativo sia affettivo. L’intelligenza si basa su buone capacità elaborative e, insieme all’originalità, lo rende particolarmente “singolare” (ampia larghezza tra una parola e l’altra) portandolo a vivere con intensità e vigore le esperienze della vita (vedi gesto pressorio ben marcato). La firma stiracchiata e sottolineata mette in luce la vivacità e la tensione posta nel bisogno di aggredire la vita. Deve però fare attenzione ai rischi che potrebbe incontrare, proprio per quella necessità, sempre presente in lui, di voler dimostrare a tutti i costi le sue grandi doti.

Al di là della cultura, che lascia sempre un imprinting nel soggetto, dalla scrittura di Meghan (clicca qui) emerge un carattere egocentrico con un forte senso estetico e un’accuratezza che la porta a porre tutto sotto controllo affinché nulla abbia a scalfire la sua immagine. Per lei la fisicità conta molto e tiene in modo particolare al “protocollo” che lei stessa si è data; una sorta di narcisismo che se da un lato le potrebbe permettere di essere osservatrice delle regole del Palazzo, dall’altro la porta a cercare sempre riposte compiacenti e gratificanti il suo Ego. L’educazione ricevuta ha strutturato un comportamento manierato (vedi ricci in alto a fine parola e lettere iniziali molto grandi). Alcuni segni che si rilevano nella firma di Meghan ci fanno pensare alla firma di Marylin Moore. Una personalità quindi vivace e originale, con una propria identità che non si fossilizza mai in forme stereotipate, ma è sempre alla ricerca di essere unica protagonista della propria vita.