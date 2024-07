La ex di Fedez incinta: il post di Giulia Valentina e il like della Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

L'influencer Giulia Valentina è incinta. La notizia è arrivata attraverso un ironico reel pubblicato sulla sua pagina Instagram. Il video è praticamente diventato virale sui social network, vista la popolarità di Valentina, ma c'è un altro motivo che ha suscitato clamore attorno alla dolce attesa dell'influencer e coinvolge da vicino Fedez e Chiara Ferragni.

Gli amanti della cronaca rosa conoscono i trascorsi sentimentali tra il rapper e l'influencer torinese. Fedez e Giulia hanno infatti avuto una relazione durata tre anni, dal 2013 al 2016, anno nel quale il cantante di Rozzano lasciò la Valentina per poi incontrare, pochi mesi dopo, Chiara Ferragni. Si potrebbe pensare che tra le due - visti i tempi ristretti intercorsi tra le rispettive relazioni con Fedez - non sia mai corso buon sangue, ma la cronaca in realtà racconta di rapporti distesi tra le due.

Giulia Valentina ha sempre avuto parole di stima per l'imprenditrice digitale ("Lei mi piace molto, la stimo da sempre", disse in una intervista del 2019) e nel 2020 quando Fedez su Instagram rivelò che Giulia lo aveva bloccato ai tempi del loro addio, la Ferragni intervenne, invitando il marito a smettere di provocarla. Con la separazione dei Ferragnez le due influencer si sarebbero avvicinate ulteriormente tanto che Chiara avrebbe iniziato a seguire Giulia su Instagram dal marzo scorso. Pettegolezzi che hanno tenuto alta l'attenzione sulle due fino alle scorse ore, quando la Ferragni ha commentato entusiasta il post di annuncio di Giulia.

Nel divertente reel condiviso su Instagram, Giulia Valentina ha scherzato sui mille eccentrici modi per poter annunciare la gravidanza ma senza mai parlare di attesa. Poi, prima di concludere, si è alzata e ha semplicemente mostrato la pancia già di diversi mesi. Sotto al post si sono rapidamente accumulati migliaia di commenti e tra i primi ci sono stati quelli dell'amica e collega Paola Turani e poi quello di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si è limitata a lasciare un cuore rosso a commento del reel, ma tanto è bastato per scatenare il popolo dei social network che ha subito inneggiato alla solidarietà femminile.

Impossibile conoscere, invece, l'identità del padre del piccolo in arrivo.

Giulia Valentina non ha mai fatto mistero di non amare il clamore e isulla sua vita privata e da sempre ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua relazione amorosa. Una scelta opposta a quella del suo ex Fedez.