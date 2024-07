Fedez fuori da Lol: il rapper non sarà alla conduzione del reality della risata

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez non sarà al timone della prossima stagione di LOL – Chi ride è fuori. Il format è stato riconfermato nel corso della presentazione alla stampa dei palinsesti di Prime Video, ma il nome di Federico Lucia non è stato fatto. La trasmissione, dato il grande successo – complici i vari cast stellari – è stata confermata come uno dei titoli di punta del colosso Amazon del 2025, ma bisognerà fare a meno del rapper.

Fedez, fuori da LOL

Un momento decisamente da dimenticare per Fedez: prima la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, poi il caso dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino e adesso il divorzio da Prime Video. Probabilmente, archiviata l’esperienza con LOL, la collaborazione – fino ad oggi prolifica – tra il rapper e Prime Video rischia di giungere al termine. Il motivo? Oltre alla conduzione del reality della risata (che ha visto alla guida il rapper sin dalla sua prima edizione, nel 2021), Fedez e la moglie Chiara Ferragni sono stati i protagonisti della chiacchieratissima serie The Ferragnez che, per ovvi motivi, non avrà una nuova stagione. Insomma, la separazione da Chiara Ferragni che, nel frattempo, ha dovuto fare i conti con lo scandalo del pandoro, lascia presagire anche ad un “divorzio” tra la coppia d’oro e il colosso. Sembrano essere soltanto un lontano ricordo, dunque, i tempi delle campagne pubblicitarie di Prime con il volto di Federico.

LOL e la sua quinta edizione

Il reality tornerà con una nuova edizione – la quinta – che come sempre vedrà dieci comici affrontare la temutissima sfida di rimanere seri per ben sei ore consecutive, provando a far ridere gli avversari. Il tutto, per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 mila euro che andranno in beneficenza ad un ente scelto direttamente da chi vincerà.

Oltre alla quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori, Prime Video ha confermato anche una nuova edizione di, che vedrà alla conduzione il; in giuria, invece, Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo (di Lillo e Greg) che arriva al posto di Angelo Pintus. Saranno proprio loro a decretare il vincitore che diventerà il decimo concorrente ufficiale di LOL 5, pronto a sfidare i “big” in gara.