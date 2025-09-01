Fabrizio Corona, sfiorata la rissa durante l'ospitata in discoteca: "Vi prendo a schiaffi"

Fabrizio Corona è tornato al centro delle cronache per un acceso diverbio che ha rischiato di trasformarsi in una colluttazione durante un'ospitata in un noto locale di Sassari. Tra provocazioni, insulti e la minaccia di "prendere a schiaffi" alcuni presenti, la serata si è accesa in pochi minuti e il video della rissa sfiorata è diventato virale sui social network.

Cosa è successo

I fatti risalgono al 30 agosto. L'ex re dei paparazzi si trovava al Silver Beach a Platamona, in provincia di Sassari, invitato dai gestori del locale come guest star della serata. Corona si è presentato alla consolle del dj intorno alle 2 di notte, ma appena ha impugnato il microfono dal pubblico, circa un migliaio di persone per lo più giovanissimi, si sono levati i fischi. La pessima accoglienza dei presenti ha scatenato la reazione di Corona che si è lasciato andare a una provocazione: " Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia... gente figa. Invece vedo quattro babbi di m... ". Le parole dell'ex re dei paparazzi hanno acceso la miccia e alcuni giovani hanno iniziato a insultarlo. Sono volate frasi offensive e la situazione si è surriscaldata tanto che Corona ha minacciato persino di scendere dal palco: "Ora vengo lì e prendo a schiaffi ognuno di voi. Vengo? ".

L'intervento delle forze dell'ordine

A riportare quanto accaduto è stato il quotidiano online La Nuova Sardegna, che ha pubblicato il video della lite. "Si è sfiorata la rissa ma la tempestiva attività degli agenti in borghese della polizia locale ha scongiurato guai seri. Nessun contatto tra Corona il provocatore e i giovani della movida sassarese. E poteva finire davvero male senza un valido servizio di controllo che invece ha funzionato molto bene ", riferisce il quotidiano.