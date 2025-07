Fabrizio Frizzi, la dolce tradizione segreta svelata da Carlotta Mantovan

Nonostante il fatto che sia riuscita dopo tanta sofferenza a ricostruire la sua vita, Carlotta Mantovan conserva e protegge tutti i ricordi più preziosi del matrimonio con l'indimenticato Fabrizio Frizzi, e li condivide spesso sui social coi propri follower.

È ciò che è accaduto anche di recente con la pubblicazione di un breve post scritto in calce a una foto che la ritrae insieme a Stella, la figlia oggi 12enne nata dal legame con il conduttore televisivo romano. L'occasione è quella del 1°luglio, una data in apparenza priva di significato, ma che, come ogni primo giorno di ciascun mese, per la coppia Frizzi-Mantovan aveva il sapore di una tradizione segreta da rispettare e reiterare. La coppia, infatti, si rivolgeva un dolce pensiero per augurarsi il meglio dal mese che stava per incominciare, e ora, come spiegato sul proprio profilo personale Instagram dalla giornalista ed ex modella, è il turno di rendere partecipe della tenera abitudine anche la piccola Stella.

"C'era una tradizione che avevo con Fabrizio" , spiega infatti Carlotta Mantovan sulla pagina social, "quella di augurarci sempre ogni primo giorno del mese 'buon primo luglio' (in questo caso).. un piccolo gesto ricco di amore, attenzione, affetto e speranza" . Ora il testimone passa anche alla figlia della coppia, e il momento per lei così emozionante è stato condiviso con tutti.

"Questa piccola grande attenzione l’ho trasmessa a Stella, che oggi appena sveglia mi ha augurato 'Buon primo luglio mamma!" , si legge ancora nel post. Comprensibile l'emozione di rivivere un gesto condiviso in tante circostanze con Fabrizio Frizzi, ancor di più perché a farlo è stata la figlia nata dall'amore della coppia. "È stato un momento di immensa gioia che sentivo di voler condividere con voi. #buonprimoluglio a tutti voi" , conclude Carlotta.

Tanti i messaggi di affetto rivolti alla donna e a Stella dai follower, che non hanno dimenticato il compianto presentatore televisivo romano. "Grazie Carlotta di aver condiviso questa vostra tradizione, è stata una grande emozione. Un abbraccio di cuore a te e a Stella e un caro pensiero per Fabrizio" , scrive un'utente.

"Buon primo giorno di luglio e dei mesi a venire a te e a Stella"

"Grazie per averlo condiviso con noi, buon primo luglio a voi principesse e un bacio al vostro, nostro, Fabrizio"

, augura un'altra follower., si legge ancora sotto il post.