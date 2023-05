L'incidente poi le operazioni. Beppe Convertini: "Faccia completamente distrutta"

Disavventura per il popolare conduttore tv, Beppe Convertini, rimasto coinvolto un paio di settimane fa in un brutto incidente in moto. Sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere quali sono le sue attuali condizioni di salute e i motivi del ricovero per operarsi al volto ringraziando per l'affetto e la vicinanza delle ultime ore e i numerosissimi messaggi che sta ricevedendo da parte di amici e colleghi.

Il messaggio di Convertini

Dopo aver dato il buongiorno agli amici e alle amiche e un paio di foto eloquenti che lo ritraggono su un letto d'ospedale con le flebo attaccate, il conduttore racconta di trovarsi i ospedale da un paio di giorni. " Ecco che ti succede quando sei in moto e un'auto ti taglia la strada... ma grazie al dott. Scopelliti e al personale del San Fillippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto! ". L'incidente, infatti, gli è capitato già due settimane fa nelle quali ha continuato a lavorare " nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia ", ha spiegato Convertini, ricordando i valori che gli hanno inculcato i nostri nonni e le nonne: " la famiglia, il lavoro, il rispetto appunto il senso del dovere.. "

Chi lo segue abitualmente in tv si sarà accorto, come sottolinea lui stesso, degli occhiali da vista mentre registrava una puntata di Linea Verde, su Rai Uno, per tentare di coprire alcune zone del viso rimaste coinvolte nell'incidente. Lo stesso è capitato anche per uno spot e altri lavori ma poi non ha potuto fare a meno di fermarsi per qualche giorno " perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato..in ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto..almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso ..la terapia più importante assieme alla preghiera! ", ha concluso.