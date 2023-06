"Solo per chi pesa 40 chili...". Polemica sui bikini di Valentina Ferragni

La collezione di costumi mare disegnata da Valentina Ferragni in collaborazione con un noto brand di beachwear sta facendo molto discutere. Sorvolando sui prezzi - che oscillano tra 150 e 180 euro - il popolo dei social si è soffermato sul design studiato dalla sorella minore di Chiara Ferragni, tutt'altro che inclusivo. Il pubblico si è spaccato in due tra chi ha trovato brutti i modelli disegnati dalla Ferragni e chi, invece, ha apprezzato il progetto, ma le critiche più importanti hanno toccato un tema decisamente caro all'influencer: l'inclusività.

In più di una occasione Valentina Ferragni si è lamentata del body shaming subito sui social network, ma ora la sua capsule di costumi sembra quasi favorirlo visto che i bikini creati non valorizzano affatto i corpi formosi e rotonti. " In pratica noi ragazze 'normali' e non adolescenti piatte e magre non possiamo indossarli", ha commentato una utente su Instagram, sotto al post nel quale l'influencer presentava uno dei modelli, mentre un'altra aggiungeva : "Ma se una ha seno dove lo mette? ". La collezione, composta da quattro modelli, prevede infatti solo la taglia unica (mentre un modello arriva fino alla terza misura) senza tenere conto dell'ampia varietà di taglie e della diversa fisicità di donne giovani e meno giovani. Un aspetto sul quale Valentina ha puntato più volte l'attenzione, ma che non ha considerato disegnando i suoi costumi.

La polemica sui social