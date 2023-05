"Faccio inc… i puritani". Ferragni a valanga contro la 11enne

Contrariamente alle aspettative, Chiara Ferragni ha deciso di replicare alla giovanissima fan che sotto il post in cui si mostra nuda allo specchio, con solo un tanga, le faceva notare come il suo atteggiamento fosse sbagliato. Ci voleva una 11enne, una sua ammiratrice, per spiegarle perché questo suo modo di fare per raggranellare qualche like fosse sbagliato. E serviva il punto di vista di una ragazzina poco più grande dei suoi figli per aprirle gli occhi sull'impatto che quelle foto potrebbero avere su Leone e Vittoria. Chiara Ferragni avrebbe potuto, e forse dovuto, capire perché una ragazzina devota al suo brand, che ne acquista i prodotti sfoggiandoli con le amiche, a un certo punto decide di ribellarsi, con educazione, a questo modo di fare le suo idolo. Tra le righe le dice che per lei è una delusione ma l'influencer non coglie e preferisce replicare con la solita supponenza, facendo quello che era prevedibile facesse: ammantare di significato sociale una semplice foto col sedere di fuori.

" Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e, anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? ", scrive Chiara Ferragni, fraintendendo completamente il messaggio della piccola fan. Giulietta, infatti, non dice che dovrebbe vergognarsi del suo corpo ma che un'esibizione simile da parte di sua madre la farebbe vergognare. E se dall'alto dei suoi 36 anni la Ferragni si fosse soffermata a leggere il commento della 11enne, avrebbe capito che la giovane intendeva "imbarazzo". Un errore più che comprensibile a quell'età ma che Chiara Ferragni ha usato a suo piacimento per costruirci la narrazione migliore per il suo uso.