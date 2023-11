"A very royal scandal", in arrivo la prima serie sul caso Epstein e il principe Andrea

L’effetto The Crown non si è ancora sgonfiato che in Inghilterra si pensa già a un’altra serie tv incentrata sulla famiglia reale inglese e, quella che sta per entrare in produzione, di sicuro alimenterà ancora di più le chiacchiere di palazzo. Con il nome di A very Royal scandal, la miniserie tv promette di raccontare i retroscena che hanno coinvolto il Principe Andrea (figlio della Regina Elisabetta) durante lo scandalo di Jeffrey Epstein che ha travolto tutta la famiglia Windsor. Disponibile molto presto in Inghilterra su Amazon Prime Video, la serie arriverà anche in Italia. È un progetto molto singolare quello che è portato avanti da Sarah Phelps. Non una serie a lungo termine ma una miniserie che, in tre episodi, racconta tutti gli scandali più celebri della nostra contemporaneità e che hanno interessato (e sconvolto) l’opinione pubblica dell’Inghilterra.

A very Royal Scandal che, per l’appunto, si concentra sulla vicenda giudiziaria del Principe Andrea, è una serie antologica ed è la terza stagione di un progetto ben più ampio che è iniziato a mietere consensi in tv già da diversi anni. È preceduto da A very British scandal del 2018 in cui Hugh Grant è protagonista de "l’affare Thorpe", uno scandalo sessuale dalle tinte molto oscure che negli anni ’70 ha messo fine alla carriera di Jeremy Thorpe, leader del partito liberale. Nel 2021 è stata la volta di A very English scandal in cui si racconta il burrascoso divorzio tra Ian Campbell, undicesimo duca di Argyll (interpretato da Paul Bettany) e Margaret Sweeny (con il volto di Claire Foy), che nel 1963 ha acceso il dibattito politico e sociale nell’aristocrazia inglese. La terza stagione, di cui al momento non si conosce una data di trasmissione, si focalizza su un aspetto in particolare dello scandalo che ha travolto il Principe Andrea.

Scritta da Jeremy Brock, si soffermerà sul percorso professionale e personale di Emily Maitlis (interpretata da Ruth Wilson) come giornalista di Newsnight, fino alla sua acclamata intervista con il principe Andrea (interpretato da Michael Sheen). Di fatti, lo show non punta a ricostruire lo scandalo nei minimi dettagli ma si focalizza su quell’intervista televisiva in cui il Principe aveva cercato di correre ai ripari dopo le accuse di violenze sessuali ai danni di una minore. I fatti fanno riferimento al 2019 quando Andrea stava cercando di negare i suoi legami con Epstein. Ha provato a giustificarsi, negando persino di aver incontrato Virginia Roberts Giuffre, la donna che lo ha accusato di violenza sessuale quando era minorenne, nonostante iniziassero a circolare diverse foto che li ritraevano insieme. Dopo la messa in onda di questa disastrosa intervista, il principe è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica e a rinunciare ai suoi privilegi di membro senior della famiglia reale inglese.