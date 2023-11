"Hanno inventato ogni cosa...". Ora scoppia la bufera su The Crown

Era fin troppo prevedibile che facessero discutere così tanto i primi quattro episodi della nuova stagione di The Crown. La premiata serie inglese, che potete vedere in streaming su Netflix, ha cercato di raccontare i fatti e i misfatti della famiglia reale inglese fin dal primo anno di regno della compianta Regina Elisabetta. Un’impresa per nulla facile per lo show creato da Peter Morgan. Ci sono sempre state polemiche attorno alla sua "creatura" ma, nel corso degli ultimi anni, si sono fatte ancora più accese. Questo perché, la storia arriva a toccare gli scandali più recenti della corona inglese. Primo fra tutti, la morte di Lady Diana avvenuta a Parigi nell’agosto del 1997. Un avvenimento molto recente che ha lasciato un’impronta nell’immaginario collettivo e, di conseguenza, rappresentarlo in televisione non è affattofacile. I primi quattro episodi di The Crown si focalizzano proprio sulle ultime otto settimane di vita di Diana, aprendo una parentesi di vita sulla sua storia d’amore tragica con Dodi Al-Fayed. Un ritratto che non è piaciuto a pochi, e anche Michael Cole, ex portavoce della famiglia Al-Fayed, non ha digerito come è stata fotografata la famiglia degli imprenditori egiziani.

In una recente intervista che ha rilasciato a Deadline, Michael Cole ha tuonato contro la serie di Netflix e afferma: "Hanno inventato tutto" . Per chi ha avuto modo di vedere i primi episodi di The Crown si nota molto chiaramente che il padre di Dodi è stata una figura chiave per l’incontro tra Dodi e Diana. È come se si fosse trasformato in una sorta di cupido. E, l’ex portavoce rivela che nella realtà non è successo niente di tutto questo. "Il creatore si è preso troppe libertà su quanto è accaduto – ha affermato a gran voce - è una totale assurdità che Mohamed abbia spinto Dodi tra le braccia di Lady Diana. La serie di Netflix non è altro che una fiction inventata e troppo drammatizzata – ha, poi, continuato - Mohamed era un uomo straordinario sotto molti aspetti. Era felice che suo figlio maggiore e la cara amica di famiglia Diana stessero insieme. Ma far innamorare due persone? Questo andava oltre anche i suoi grandi talenti" .

Nel mirino, in particolar modo, è finita la foto, celebre, in cui Dodi e Lady Diana si baciano sullo yatch. Nella serie è Mohamed Al-Fayed che dà al fotografo italiano Mario Brenna le indicazioni per raggiungere l'imbarcazione e cogliere di sorpresa la coppia. Nella realtà, secondo il portavoce, le cose si sarebbero svolte in maniera diversa ma sulla versione ci sono ben due versioni e sono molto contrastanti. La verità? Sta nel mezzo.