Ferragnez, l'indizio social nel volto dei figli. L'avvocato: "È iniziata la battaglia legale"

Causa di divorzio. Per i Ferragnez sembra non esserci alcuna possibilità di riavvicinamento e a testimoniarlo c'è l'inversione di rotta attuata dal rapper e dall'influencer sui social network. Fedez e Chiara Ferragni, infatti, non pubblicano più foto dei loro figli con il viso scoperto. Da ormai due giorni Vittoria e Leone appaiono su Instagram di spalle o in posizioni che ne impediscono il riconoscimento del volto. Una strana novità per una coppia che ha mostrato ogni singolo minuto della loro vita e di quella dei due figli sui social - persino il parto - ma che in realtà rivela ciò che sta accadendo tra Fedez e Chiara Ferragni e i rispettivi avvocati.

Perché non si vedono più in faccia Leone e Vittoria

In occasione della festa di compleanno del primogenito Leone, che il 19 marzo ha compiuto 6 anni, i Ferragnez si sono ritrovati nello stesso posto. Ma a differenza di altre occasioni, quando l'amore ancora regnava in casa, le foto di rito con la torta sono state fatte rigorosamente separate. Sui rispettivi profili Instagram il rapper e l'imprenditrice digitale hanno pubblicato gli scatti della giornata ma da subito non è passata inosservata la nuova strategia: i bambini sono sempre girati di schiena.

Così i commenti sotto al post, che la Ferragni ha dedicato al compleanno del figlio, si sono sprecati: "Ma come mai i bimbi non si vedono più in faccia?", "La novità dei figli di schiena a cosa è dovuta?", "Ah ora ci tengono alla privacy". In realtà la nuova mossa attuata da Fedez e Chiara Ferragni sarebbe dovuta alla causa di divorzio e a spiegarlo è un avvocato.

La spiegazione dell'avvocato divorzista

"Potrebbero essere al centro di una battaglia legale, questo spiegherebbe perché non inquadrano più il volto dei figli", ha dichiarato al Messaggero Antonio Scarnera, avvocato divorzista. "Quando due genitori sono separati o divorziano non possono più pubblicare le foto dei figli senza autorizzazione dell'ex coniuge", ha spiegato il legale. Secondo Scarnera, dunque, i due starebbero portando avanti una separazione legale che potrebbe arrivare presto in tribunale e questo spiegherebbe perché i figli non vengono più mostrati sui social network. Nei casi di divorzio, infatti, la gestione dei figli minori si fa più complessa in particolar modo se si tratta di minori in tenera età. Insomma, tra Fedez e Chiara potrebbe essere in atto una vera e propria guerra.