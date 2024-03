"Piano piano tornerò". Così Ferragni usa il compleanno del figlio per recuperare consensi

Chiara Ferragni continua a sfruttare l'onda del vittimismo per far leva sui suoi follower e recuperare, almeno in parte, una fetta di empatia che il caso del pandoro Balocco si è portato via. Il compleanno del figlio Leone è stata un'ottima occasione in tal senso, perché cade quando la separazione tra lei e Fedez è ancora calda e sfruttabile per un po' di engagement. " Dormire accanto a te mentre compi sei anni mi riporta al momento più magico della mia vita: quando mi hai reso mamma. Ti amo con tutto il cuore, vita mia ", ha scritto Ferragni, pubblicando uno scatto insieme al piccolo. Per altro, tra pochi giorni sarà il compleanno anche della piccola Vittoria che, invece, di anni ne compirà 3.

Dopo aver fatto il post dedicato al figlio, l'influencer è tornata a parlare nelle storie rivolgendosi direttamente ai follower e ringraziandoli per gli auguri a Leone. È la nuova strategia dell'influencer, che sta provando a costruire un nuovo rapporto con i follower e, per farlo, ha bisogno che ci sia la percezione di un suo interessamento nei loro confronti. Le tecniche dei social, d'altronde, sono sempre le stesse ma non sempre funzionano, come sta dimostrando il caso Ferragni: invece di reinventarsi, l'influencer sta ostinatamente cercando di tornare quella che è stata prima del 15 dicembre. Tuttavia, il contraccolpo del caso Balocco, che ne compromesso in maniera definitiva la reputazione, e in parte la separazione dal marito, rendono impossibile il rimbalzo che qualcuno aveva preventivato.