Una fan ha le contrazioni e Pink ferma il concerto: ecco cosa è successo in Australia

Che Pink sia un’artista di fama internazionale questo è un dato di fatto. Ma nessuno, neanche la cantante stessa, avrebbe mai immaginato che il suo concerto in Australia – che si sta svolgendo proprio nelle ultime settimane – sarebbe balzato agli onori di cronaca per un fatto unico e raro. Pink ha messo in pausa una delle sue esibizioni perché ha visto una donna stare male tra il pubblico. Niente di grave, per fortuna, ma l’artista si è sentita in dovere di mettere in salvo la ragazza prima che la situazione precipitasse. Così non è stato, ma ci sono stati attimi di paura e di apprensione durante il concerto.

Tutto sarebbe iniziato durante l’esecuzione di Our Song, storica hit di Pink, quando a un tratto la cantante ha notato una giovane donna stare male nel parterre sotto il palco. Era proprio in difficoltà, così, alzando le braccia al cielo e facendo segno alla band di fermare la musica, ha spiegato che ha bloccato l’esecuzione del brano perché ha visto una donna in difficoltà. Era come se fosse entrata in travaglio. Come è d’obbligo, il personale sanitario era sotto il palco ed è intervenuto subito per cercare di capire cosa stesse succedendo. " Wow. Sta per nascere un bambino, per caso? Sarà n Alex o un'Alexia? ", ha chiesto entusiasta Pink. La cantante per calmare un po' gli animi e permettere ai paramedici di intervenire prontamente, ha fatto qualche battuta con il pubblico per distogliere l'attenzione di centinaia di persone sulla donna.