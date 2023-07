Harry Styles, Pink, Drake: perché è nata la moda di lanciare oggetti ai concerti

Non importa dove, quando e neppure perché. La moda del lancio di oggetti sul palco, mentre gli artisti si esibiscono, sta diventando una tendenza pericolosa. Dalla Scandinavia a Londra, da Los Angeles a Vienna, sono sempre di più i cantanti che finiscono nel mirino di folli, che lanciano di tutto sul palco nel tentativo di essere notati o semplicemente per disturbare o finire protagonisti di qualche video virale.

La lunga sequenza di incidenti sul palco è iniziata con Bebe Rexha e si è conclusa - almeno per il momento - con il monito di Adele. Dopo i numerosi episodi avvenuti negli ultimi due mesi, nel suo ultimo concerto a Las Vegas, infatti, la cantante inglese ha letteralmente minacciato i suoi fan: " Non osate, c*** lanciarmi addosso qualcosa. È ora di finirla di tirare oggetti agli artisti" . Ma vediamo insieme gli episodi avvenuti negli ultimi due mesi.

Bebe Rexha

Lo scorso giugno, mentre si stava esibendo al Pier 17, a New York, Bebe Rexha è stata colpita da un cellulare ed è stata costretta a interrompere lo show per ricorrere alle cure mediche. Tra il pubblico, un uomo ha lanciato un telefonino sul palco centrando in volto la cantante statunitense di origine albanese. L'artista si è accasciata a terra ed è subito stata soccorsa. Il concerto è stato annullato e Bebe Rexha ha lasciato il palco per andare in ospedale, dove le hanno dato tre punti di sutura sulla fronte. L'autore del folle gesto è stato identificato e denunciato, ma questo non ha fermato altri fan fuori di testa, che hanno messo nel mirino altri cantanti famosi.

Harry Styles

I più pazzi sembrano essere i fan di Harry Styles. Lo scorso novembre l'artista inglese era stato colpito ai testicoli da un panino lanciato da un fan irrequieto durante un concerto a Los Angeles. Pochi giorni fa, invece, Styles è stato nuovamente vittima di un lancio di oggetti sconsiderato, che ha rischiato di farlo finire in ospedale come la collega Bebe Rehxa. Un video diventato virale sui social, mostra Harry Styles sul palco del concerto di Vienna mentre viene colpito agli occhi da qualcosa di piccolo - forse una monetina. L'artista si copre gli occhi con la mano e la smorfia di dolore, che compare sul suo volto la dice lunga sull'esito del colpo.

Ava Max

Ava Max è stata letteralmente aggredita da uno spettatore durante il suo concerto di Los Angeles. L'episodio, avvenuto pochi giorni prima dell'incidente di Bebe Rehxa, è stato riportato da tutti i media americani. Nei numerosi filmati, che si trovano in rete, si vede un uomo - fermato dalla security - dare uno schiaffo in testa all'artista mentre questa sta cantando. Dopo l'iniziale smarrimento per l'accaduto, Ava Max ha proseguito il suo show.

Drake

È andata meglio al rapper canadese Drake, che a inizio luglio è stato colpito da uno smartphone mentre si esibiva. L'artista era sul palco dello United Center di Chicago per il live di apertura del suo "It’s All a Blur Tour”, quando è stato colpito al braccio da un telefonino lanciato da qualcuno nel pubblico. Drake ha esitato un istante e dopo avere controllato che il braccio fosse okay, ha proseguito la sua performance.

Pink

Dopo avere ricevuto in omaggio una forma gigante di brie, Pink si è vista gettare sul palco del live di Londra addirittura le spoglie di un defunto. Il fatto è avvenuto al British Summer Time di Londra lo scorso fine settimana, quando l'artista si stava esibendo dal vivo e sul palco una giovane le ha lanciato un sacchetto contente - pare - le ceneri della madre. " Questa è tua madre?” ha domandato Pink decisamente sorpresa del "regalo" mentre raccoglieva il sacchetto da terra : "Non so come mi sento a riguardo" . Poi l'artista è tornata a esibirsi. Ma intanto, il video dell'accaduto è diventato virale sul web.

Lil Nas X

Ben più bizzarro l'incidente che ha visto protagonista Lil Nas x. Il controverso rapper statunitense è stato colpito a un ginocchio durante un concerto in Svezia, a Stoccolma, tappa del suo tour europeo. Mentre stava cantando davanti al pubblico, un fan nelle prime file davanti al palco gli ha lanciato un sex toy, che lo ha colpito al ginocchio senza conseguenze. A dire la verità, il cantante americano è stato molto divertito dal fatto e dopo avere raccolto il sex toy lo ha mostrato ai fan ridendo.