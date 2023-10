"Lo faremo quando ci andrà…". Andrea Giambruno e l’ipotesi delle nozze con Giorgia Meloni

Il primo “first gentleman italiano”, Andrea Giambruno, ha deciso di concedere un’intervista esclusiva al settimanale Chi di Alfonso Signorini – in uscita domani, 18 ottobre, in tutte le edicole - ed inevitabilmente ha toccato temi “spinosi”, cogliendo anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tante le questioni affrontate dal giornalista, autore e conduttore televisivo, nonché compagno della premier Giorgia Meloni: dall’ipotesi delle nozze, alle critiche che sono sempre dietro l’angolo, al look spesso bersaglio delle malelingue.

L’ipotesi delle nozze con Giorgia Meloni

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono conosciuti 8 anni fa dietro le quinte di una trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, di cui il giornalista era autore, Quinta Colonna; poi, nel 2016 sono diventati genitori per la prima volta di Ginevra. Ad accendere la fiamma all’epoca fu uno strano avvenimento: il giornalista avvisò l’attuale premier dell’inizio della diretta e, così, l’invitò a mettere da parte la banana che stava mangiando. Da allora i due non si sono più lasciati; tuttavia, non sono mai convolati a nozze – o almeno sembra – e spesse volte sul web sono circolate voci sul presunto matrimonio tra i due. Inoltre, non sono mai mancate domande incalzanti a questo proposito ed è per questo che il conduttore di Diario del giorno ha fatto sapere al settimanale di Alfonso Signorini: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno” . Poi ha aggiunto, riferendosi all’anello che porta al dito. “Questo anello un po' vistoso che porto all'anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io” .

Le critiche

“Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro” . È questa la risposta del giornalista riguardo le contestazioni che spesso gli vengono fatte sul proprio mestiere: “ Faccio il giornalista, so fare solo questo” . Poi, Giambruno ha voluto anche fare chiarezza su quanto – a dispetto di ciò che credono in molti - la premier Giorgia Meloni non incida minimamente in ciò che fa: “Non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro” . E ancora ha aggiunto il conduttore: “Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei... Via, è in mala fede chi dice queste cose” .

La contestazione al look di Andrea Giambruno