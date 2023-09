"Non chiedete a me di Giambruno". La lezione della Meloni sulla libertà di stampa

Dopo essere stata accusata strumentalmente dalle opposizioni di essere rimasta in silenzio in tutti questi ultimi giorni sulle frasi di Andrea Giambruno sulle violenze sessuali, Giorgia Meloni prende di petto pubblicamente la situazione e risponde vigorosamente a una precisa domanda posta durante la conferenza stampa sul decreto Caivano. Il presidente del Consiglio non ci gira troppo intorno e va dritta al punto: " Io penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa che è stata interpretata dai più ".

Secondo il capo del governo, non c'è stato alcuna " giustificazione per stuprare le ragazze " da parte del suo compagno rispetto quello che hanno dovuto subire le donne coinvolte negli stupri di gruppo a Palermo e Caivano, ma solamente un concetto molto simile a quello che - ricorda la premier - le ricordava sua madre prima di uscire di casa: " Occhi aperti e testa sulle spalle ". Questo perché, purtroppo, " gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guarda ". Insomma: quello che il conduttore di Diario del giorno ha affermato durante la sua trasmissione su Rete4, altro non è che un saggio consiglio " che molti genitori darebbero ai propri figli " affinché non ci si metta " nelle condizioni di consentire a questi animali di fare quello che vorrebbero fare ".