"Fatevi i ca...vostri". Francesca Michielin sbotta per le critiche al suo aspetto

Si scrive hater, si legge pesante scocciatura. E quando il limite è raggiunto, la sfuriata è assicurata. " Onestamente sono pienah di frasi come queste ", ha scritto Francesca Michielin, conduttrice di X Factor 2022, nel suo ultimo TikTok, commentando i giudizi e le critiche ricevute sotto ai suoi post per il suo aspetto fisico. Stanca di essere vittima di body shaming, la cantante si è decisa a controbattere ai commenti negativi con un video, nel quale ha rispedito al mittente le provocazioni mentre si trucca: " Non sappiamo più farci i cazzi nostri ".

Le critiche e la replica della Michielin

Francesca Michielin è uno dei personaggi che utilizza i social, Instagram e Tik Tok, per comunicare con i propri fan. La cantante condivide con i follower momenti della sua quotidianità ma anche aspetti della sua professione e non disdegna di lanciare messaggi positivi e critici sui fenomeni più preoccupanti legati proprio al web. Nel suo ultimo video pubblicato su TikTok la Michielin ha puntato l'attenzione sulle critiche dei leoni da tastiera e lo ha fatto elencando i tanti commenti negativi ricevuti.

Una lunga lista di sfottò, giudizi e commenti sarcastici: " Ma tutti quei brufoli cosa sono?!", "Dimmi la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo", "Ti vedo un po' troppo magra", "Guarda che ti ingrossi", "Mangi un botto, non ti fai mancare niente", "Guarda che per fare il tuo lavoro l'immagine è fondamentale". La cantante li ha letti mentre si truccava, mostrando la realtà e il cambiamento, e poi si è sfogata: " Questi sono tutti commenti non richiesti ma, soprattutto, non sono veri, perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, ma soprattutto non sappiamo più farci i cazzi nostri ".

Renga, Ramazzotti e Totti: le tante "vittime vip" dei social