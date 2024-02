Fedez all'afterparty di Versace, Elodie e quel "matto" a Iannone, il selfie di Mengoni con Anne Hathaway

Gossip in chiave internazionale in questo weekend di febbraio. C'è chi fa baldoria dopo la sfilata, ma ha poco da festeggiare (Fedez), chi approfitta della Fashion Week per farsi selfie con le star (Mengoni), chi va dall'altra parte del mondo per seguire il fidanzato (Elodie) e chi, invece, aspetta di metter piede in Sudafrica per dichiarare il suo amore (Ilary Blasi).

Iannone torna in pista, Elodie festeggia: "Orgogliosa di te"

Il ritorno in pista di Andrea Iannone è nel segno del podio. Dopo quattro anni di squalifica (per doping) il pilota è tornato a gareggiare in Superbike e sulla pista di Phillip Island ha conquistato il terzo posto. Felice come un bambino a Natale, Iannone ha festeggiato sul podio mentre tra i meccanici spiccava anche Elodie, la sua compagna. Proprio lei su Instagram ha voluto rendergli omaggio con un post emozionale. "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità", ha scritto Elodie sul web, proseguendo: "Grazie dell'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!!". Volgarità a parte, si vede che la coppia funziona. Per ora.

La strana coppia alla MFW, il selfie di Mengoni e Anne Hathaway

La sfilata di Donatella Versace è stato l'evento della Fashion Week milanese che ha fatto più parlare soprattutto per gli ospiti. Ai lati della passerella c'erano Gigi Hadid, Anne Hathaway e per la quota personaggi italiani Fedez e Marco Mengoni. Quest'ultimo, che pare sia vicino a un accordo con la Rai per la conduzione di alcune serate speciali, non è passato inosservato né alla sfilata né all'after party organizzato (come di consueto) dalla stilista. E siccome i social vanno mantenuti attivi, ha pensato bene di immortalarsi con una vera star internazionale, Anne Hathaway. Il selfie con l'attrice americana è piaciuto talmente tanto che ha già fatto il giro del web, diventando virale. Il colpaccio di Mengoni.

Fedez single dopo la sfilata pure al party di Versace

Dopo avere presenziato alla sfilata dell'amica Donatella Versace, Fedez non si è perso neppure l'after party. Il rapper non era certo dell'umore giusto per fare baldoria (basta vedere le foto e i video della sua partecipazione alla sfilata) ma un amico, si sa, non rifiuta mai un invito soprattutto se è della Versace. Così scuro in volto si è fatto vedere alla festa esclusiva organizzata dalla stilista dove c'erano anche l'attrice Anne Hathaway e alla modella Gigi Hadid. Proprio quella Hadid che tanto piace al rapper (e di cui la Ferragni è sempre stata gelosa) con la quale Fedez si è fatto persino fotografare al party insieme alla Versace e ad altre due modelle famose. Si sarà trattato di un maldestro tentativo di fare ingelosire Chiara?

Ilary Blasi in Sudafrica, le prime parole su Bastian: "I love you"

Con Totti difficilmente si muoveva da Roma, ma con il fidanzato Bastian Muller Ilary Blasi sta facendo il giro del mondo. Letteralmente. Lasciati i figli di lei a casa, la coppia è saltata sul primo volo per il Sudafrica e si è concessa una breve vacanza in stile safari. Tra belve feroci, escursioni in jeep e notti in tende di lusso, Ilary e Bastian hanno riempito i rispettivi profili Instagram di foto e video del loro viaggio e la conduttrice si è persino sbilanciata, rivolgendo parole d'amore al fidanzato che, fino a oggi, sui social era stato solo nominato (in pubblico neppure quello). "Grazie per questa meravigliosa sorpresa, è stata un'esperienza incredibile. I love you", ha scritto Ilary postando una foto avvinghiata al tedesco. Meglio tenerselo stretto.