Fedez cacciato da un casinò a Las Vegas: ecco cos'è successo

Chi la fa l'aspetti, recita il proverbio. E Fedez, di venire cacciato da un casinò a Las Vegas, se lo aspettava. Già, perché il suo intento era proprio quello: capire quanto ci avrebbero messo gli impiegati del casinò a scoprire, che lui - insieme ad altri amici - stavano sfruttando abilità mnemoniche per vincere al blackjack, e vedere come sarebbe andata a finire. Ma il finale era già scritto.

L'idea di raggiungere Las Vegas e tentare la sorte è nata durante una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper milanese. Il campione di poker Dario Sammartino e il campione italiano di memoria Andrea Muzii sono stati ospiti del format e insieme a Fedez e Luis Sal hanno deciso di mettersi alla prova sul campo per dimostrare di poter vincere senza problemi a un tavolo di blackjack in uno dei rinomati casinò di Las Vegas. L'intento era proprio quello di vedere fino a che punto i funzionari della casa da gioco avrebbero tollerato le ingenti vittorie prima di cacciarli.

Contare le carte non è illegale nei casinò americani, ma utilizzare capacità mentali per vincere non è ben visto. Nei casi in cui i giocatori vengano sorpresi a sfruttare abilità intellettuali in grado di farli vincere rispetto al banco e agli altri giocatori con frequenza e facilità, questi vengono invitati a andarsene anche perché i casinò americani sono privati. Ed è proprio quello che è successo a Fedez e gli altri mentre stavano vincendo cifre considerevoli in un casinò di Las Vegas.