Quanto costa il lussuoso superattico dei Ferragnez: le cifre

L'attico sembra andare molto di moda tra i personaggi famosi. Francesco Totti ne ha scelto uno a Roma nord per iniziare la sua nuova vita insieme a Noemi Bocchi. E a Milano anche Fedez e Chiara Ferragni hanno optato per lussuosissimo appartamento all'ultimo piano dei nuovi residence Libeskind II. Il trasloco è previsto entro l'estate 2023, ma l'influencer ha voluto fare dare una sbirciatina all'immobile ai suoi follower, condividendo alcuni scatti sull'avanzamento dei lavori.

L'appartamento dove Fedez e Chiara Ferragni abitano attualmente si è fatto stretto dopo la nascita della piccola Vittoria e la coppia ha iniziato a cercare una nuova soluzione con spazi più ampi. Un immobile da acquistare come investimento, visto che fino a oggi il rapper e l'influencer erano in affitto. La scelta è ricaduta su una delle nuove lussuose palazzine in costruzione nella zona sud-ovest di CityLife a Milano. Un residence con portiere, palestra e piscina condominiale situato accanto a piazza Giulio Cesare e davanti a via Ambrogio Spinola, progettato degli architetti Daniel Libeskind e Zaha Hadid.

I lavori stanno proseguendo a ritmo serrato e la Ferragni, prima di partire per un weekend in famiglia sulla neve, ha condiviso le foto degli ambienti in costruzione su Instagram. Dettagli di una penthouse con grande scala a chiocciola, che collega l'attico al super attico, salone con ampie vetrate e piscina in comune, che troverà spazio nel seminterrato dell'edificio. Già a luglio l'imprenditrice aveva visitato il cantiere e aveva pubblicato l'avanzamento dei lavori sui social. Secondo fonti vicine alla coppia a occuparsi del progetto sono gli interior designer Filippo Fiora e Federico Sigali di 131design, che seguono spesso progetti immobiliari di volti noti e personaggi famosi.

Di sicuro il superattico su due livelli con ampia terrazza e vista mozzafiato sullo skyline di Milano, acquistato da Fedez e Chiara Ferragni, raggiunge cifre da record. Nel 2020, quando il progetto era solo agli inizi, la metà degli appartamenti era già stata venduta nonostante i prezzi si aggirassero intorno ai 10mila euro al metro quadro. Secondo le stime ufficiose per un bilocale il prezzo di acquisto raggiungeva 840mila euro mentre un attico oltre 4 milioni di euro.