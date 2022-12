Fedez cattivo maestro: tra alcol e droga, cosa ha fatto a X Factor

Dare il buon esempio non è roba da Fedez. Basta guardare cosa è successo nella finale di X Factor. Nel post puntata a tenere banco non è stata la vittoria dei Santi Francesi, ma il surreale spot che il rapper milanese ha fatto a alcol e cannabis in prima serata su Sky. La " celebrazione dello sballo " ha scritto qualcuno, sintetizzando alla perfezione quanto avvenuto al Mediolanum forum di Assago.

La finalissima di X Factor 2022 era in pieno svolgimento. I concorrenti si stavano esibendo nella seconda manche, quella dedicata ai medley, e Fedez ha deciso di fare un'incursione a sorpresa su Instagram con una diretta social. Nei video il marito di Chiara Ferragni ha coinvolto Rkomi, il giudice che per tutta l'edizione è stato seduto al suo fianco, e tra una gag con Ambra e qualche battuta ha svelato cosa conteneva la sua tazza: " Stiamo bevendo dell'ottima vodka lemon ".

E che non si trattasse di acqua con ghiaccio e limone lo si è capito dagli occhi, dalla voce e dal comportamento di Fedez, decisamente alticcio. Già questo sarebbe bastato a scatenare la polemica, ma il rapper ha calato l'asso. Al termine dell'esibizione dei Tropea, Fedez ha commentato la performance, mostrandosi decisamente su di giri: " Io mi sento parte dei Tropea! Mia moglie e mia madre mi uccideranno per quello che sto per dire, ma una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme ". E lo spot allo sballo è servito.

Sui social la polemica si è subito infiammata: " Ma come si fa a parlare di canne e alcol in prima serata, ma dai!", "Complimenti x gli insegnamenti che ha dato Fedez ai ragazzi che stanno seguendo XFactor dicendo che lui e i Tropea si fanno le canne... Complimentoni vivissimi", "Come sempre Fedez è un bell'esempio per i giovani. Che tristezza". E se da una parte qualcuno ha chiamato in causa il Codacons, dall'altra alcuni utenti hanno rispolverato vecchie situazioni: "Non aveva litigato con J-Ax proprio in merito alle canne? Come si cambia Fedez ".

Il rapper si poteva risparmiare lo sdoganamento di alcol e droga - infarcito di risate e leggerezza - in prima serata e in un programma, dove i giovani sono il pubblico principale. Lui che ha un seguito di quasi 15 milioni di follower e che dovrebbe dare il buon esempio considerata anche la sua condizione clinica. Lo aveva detto lui stesso dopo l'intervento per l'asportazione del tumore al pancreas: " Non posso più fare il pazzerello con i cibi e l'alcol" . E invece a X Factor ha mostrato il suo lato peggiore.