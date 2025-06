Fedez, Clara e la foto del bacio che scatena il gossip

Ascolta ora 00:00 00:00

A volte i tormentoni estivi, se non decollano, vanno "spinti" con qualche gossip e l'ultimo pettegolezzo che sta circolando con insistenza su Fedez e Clara sembra confermarlo. Il singolo pubblicato dai due artisti, "Scelte stupide", è lontano dalle prime dieci posizioni dei brani più trasmessi e ascoltati in radio, ma ad attirare l'attenzione ci pensano il rapper e la cantante che, secondo i bene informati, avrebbero un flirt in corso.

Fedez e Clara stanno insieme?

Da settimane i due si fanno vedere sempre insieme sia sui palchi degli eventi musicali in giro per l'Italia, ai quali stanno prendendo parte, sia nella vita privata tra serate nei locali, cene al ristorante e brevi vacanze. Così l'idea che tra i due ci sia del tenero ha preso piede sui social network. Ad alimentare i pettegolezzi ci hanno pensato i diretti interessati che, durante una live Twitch insieme a Il Rosso e King Ash, hanno giocato d'astuzia. " Clara sei fidanzata? ", hanno chiesto i creator. La cantante ha evitato di rispondere mentre Fedez si è lanciato in un secco: " Fatti i c…i tuoi" . Ora, a chiarire in che rapporti stanno l'ex marito di Chiara Ferragni e Clara, ci ha pensato il settimanale Chi.

La foto del bacio

La rivista scandalistica ha pubblicato un ampio servizio dedicato alla coppia, che è stata paparazzata nella serata delle registrazioni del Radio Zeta Future Hits Live. " Sono a Roma, all'uscita del ristorante Il Marchese, dove sono stati a cena dopo essersi esibiti. Sono in compagnia di amici e scherzano in maniera confidenziale. Per quanto circondati da altre persone, sembrano soli: stanno seduti di fronte, si cercano, chiacchierano, ridono, si parlano all'orecchio, giocano ", riferisce Chi. Tra le immagini, che saranno sul numero in edicola mercoledì 11 giugno, c'è anche quella del presunto bacio tra Fedez e Clara, una foto sfocata in cui sembra che i due artisti stiano proprio baciando.

La reazione di Clara

Le foto hanno fatto rapidamente il giro del web ma mentre Fedez ha scelto di non commentare, sfruttando forse l'hype, Clara ha affidato ai social una secca smentita.

Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l'arte della prospettiva nelle foto",

ha scritto la cantante di "Febbre" nelle storie del suo account Instagram, smentendo di fatto il flirt con Federico Lucia.