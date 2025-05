"Il bacio di Sanremo a Fedez? Studiato a tavolino". E Rosa Chemical smaschera in teatrino

Ascolta ora 00:00 00:00

A due anni di distanza dai fatti di Sanremo 2023 si torna a parlare del bacio tra Rosa Chemical e Fedez che, secondo gli esperti osservatori dell'ex coppia dei Ferragnez potrebbe essere stata la famosa "goccia" che fa traboccare il vaso. Sarebbe a causa di quel momento che, infatti, si sarebbe consumata la decisione di separarsi, e non per il bacio in sé ma per l'ennesimo tentativo di Fedez di rubare la scena a sua moglie, Chiara Ferragni, co-conduttrice. Fino a oggi, la voce più insistente sosteneva che quel bacio fosse estemporaneo, frutto di un momento di follia di Rosa Chemical che ha voluto coinvolgere Fedez ma la verità, oggi, l'ha rivelata proprio il cantante, che da quel Sanremo ha fatto perdere le sue tracce, rivelando che tutto quel teatrino era, in realtà, studiato.

La rivelazione è arrivata nel corso del podcast "Mondo Cash" al quale ha partecipato Rosa Chemical, spiegando che " il bacio con Fedez era studiato a tavolino " e anche dove e quando è nata l'idea, ossia durante una sua partecipazione a "Muschio Selvaggio" podcast che il rapper all'epoca conduceva con Luis Sal. Alla domanda insistente dei conduttori se fosse preparato tra loro, Rosa Chemical ha confermato. " Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio ", avrebbe detto Fedez a Rosa Chemical, indicandogli esattamente la sua posizione durante la finale, in quanto consorte di Chiara Ferragni. E quell'invito, il cantante, l'ha preso decisamente sul serio, decidendo quindi di assecondare il rapper nel suo intento. " Io sono andato ", ha sottolineato. " Chiara non sapeva nulla ", ha anche aggiunto Rosa Chemical rispondendo a una domanda dei conduttori.

Quella di Fedez era una mera provocazione oppure un teatrino ben studiato tra i due? Per Rosa Chemical era tutto programmato. Fedez non ha mai rilasciato i dettagli di questo bacio e non ha ancora replicato a queste dichiarazioni, probabilmente nemmeno lo farà mai.

Certo, in tanti il dubbio che fosse tutto preparato lo avevano già avuto ai tempi e che Ferragni non sapesse nulla è improbabile, perché essendo il, è difficile che nessuno le abbia riferito quanto i due si erano detti. Che poi lei non conoscesse i dettagli di un eventuale accordo tra i due avvenuto a microfoni spenti, però, è possibile.