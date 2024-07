Fedez e lo "sputo" sulla Ferragni che stona con la loro storia

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez sta bene. È stato dimesso e ha trascorso il fine settimana sul lago di Como insieme ai figli. " Il tempo lenisce ", ha scritto a corredo di un album. Tutto bene, anzi benissimo. Ancora una volta il pericolo è scampato per il rapper, che ha trascorso tre giorni al Policlinico di Milano per l'ennesima emorragia, effetto collaterale dell'operazione subita per la rimozione del tumore al pancreas. La paura per quanto accaduto e tutto il resto non lo giustifica, però, per le "sparate" fatte durante il ricovero. Perché a 35 anni suonati dovrebbe essere in grado di pensare prima di parlare. A meno che non lo abbia fatto, e allora sarebbe tutto molto più grave.

A un certo punto, preso da un impeto di sfogo, Fedez lascia andare le dita sullo smartphone e scrive: " Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto di ospedale ". La storia rimane online appena pochi minuti ma le dita degli utenti del web sono più veloci delle sue e fanno subito lo screenshot e cancellarla non è servita pressoché a nulla, perché quelle parole sono diventate virali lo stesso sui social. Certo, Fedez non fa nomi, ma dà talmente tanti dettagli che è ovvio si riferisca a Chiara Ferragni, sua ex moglie. Era aprile 2022 quando Ferragni, subito dopo l'intervento subito da Fedez, decideva che pubblicare un TikTok con in sottofondo "Shake it off" di Taylor Swift dala stanza d'ospedale del marito. " L'altra notte in ospedale dopo che mio marito ha combattuto con un raro tumore al fegato ", scriveva l'ex influencer. Fedez era alle sue spalle con il telefono in mano e non si curava della moglie.

Sono passati due anni e solo oggi Fedez fa sapere al mondo di non aver gradito quel video? Forse è un po' troppo facile così, attaccare ad alzo zero con rancore e pubblicamente quando le cose non vanno più bene. Poteva chiedere alla moglie di rimuoverlo, poteva farlo immediatamente. Invece no, ha aspettato la separazione e il momento più basso di Ferragni per usarlo contro di lei. Le nonne dicevano che non si sputa nel piatto in cui si ha mangiato, non foss'altro perché quella donna è e sarà per sempre la madre dei suoi figli.

Fedez ha pubblicato la storia d'impulso, in un momento di rabbia, e resosi conto della cattiveria ha cancellato? Oppure ha pubblicato la storia con la consapevolezza di quello che stava facendo, volendo raggiungere esattamente l'obiettivo di colpire Ferragni, e ha cancellato solo per facciata? Da quelle storie sono passati due anni e gli è sempre andato bene il comportamento

della moglie. Che adesso Fedez si metta a recitare tutt'altro copione, non è assolutamente credibile. Torni a scrivere rime politicamente scorrette, a fare le serate con gli amici ultrà: è l'immagine che meglio gli si addice.