Fedez, Ferragni e tutte le canzone dedicate all'amante

Per anni, la produzione musicale di Fedez è sembrata orientata anche a dediche romantiche nei confronti di Chiara Ferragni. O, almeno, così si era portati a pensare. Pubblicamente erano una coppia innamorata, affiatata e divertente, pertanto chiunque non fosse dentro quelle logiche avrebbe supposto che il rapper avesse degli slanci romantici nei confronti della moglie. Lei stessa ne era convinta, come si evince da alcuni filmati che circolano sul web. Il caso più eclatante è forse quello della canzone "Sapore", pubblicata nel 2021 con Tedua. Leggendo il testo di questo brano, che Ferragni probabilmente pensava fosse sua, visto il trasporto con la quale la cantava ai concerti del marito, in tanti mossero dei già ai tempi dei dubbi, perché non c'erano effettivamente legami con quella che era la storia dei Ferragnez raccontata fino a quel momento. A fronte delle rivelazioni di Fabrizio Corona, questa e le altre canzoni sono state viste sotto un'altra luce e molto probabilmente dedicate ad Angelica Montini, storica amante.

" Tu lo sai la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori da un locale. Sai che non amo mai e se amo è un odio materiale. Dove vai? (Dove vai? Dove vai? Dove vai?). La gelosia come mi fotte ", canta Fedez. E tutto sembra incastrarsi con il racconto di una storia tormentata vissuta in parallelo, tra il matrimonio con Ferragni di lui e la relazione con Bindi di lei, entrambi innamorati vicendevolmente ma impegnati in altre storie. La seconda parte è ancora più esplicita e chiara in quel senso: " E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ho ancora addosso il tuo sapore ". Questa barra sembra fotografare in maniera molto chiara una relazione difficile e altalenante, con i due amanti costretti a trovarsi "nei posti più tristi" probabilmente per evitare di destare clamore.

L'anno scorso esce "Di Caprio". La relazione con Ferragni a quel punto era già finita e Fedez cantava: " Ti piace la techno, simpatizzi Meloni. Ma fammi indovinare, tu studi alla Marangoni? ". A chi potrebbe venire in mente di menzionare l'istituto milanese di fashion e design, noto nel mondo, in una canzone se non perché ha degli interessi? E, infatti, Montini ha studiato in quella scuola. Scorrendo ancora il testo si legge: " Quei ricchi bavosi non ti lasciano in pace. Anche se non mi caghi, sono un tipo tenace. Fare il doppio gioco non ne sono capace ". Sulla base di quanto rivelato, anche questo potrebbe essere un punto di contatto nella relazione tra Fedez e Montini. Ma, appunto, la relazione con Ferragni era già terminata ufficialmente. Si torna al 2021 con "Viola", brano poco noto di Fedez, che però potrebbe avere nel suo testo un riferimento ad Angelica: " Certi baci non sanno di niente, sto cercando disperatamente nella notte più lunga di sempre ". Che i baci che "non sanno di niente" siano quelli coniugali?

A questa domanda non ci sarà mai una risposta, così come non si saprà mai con certezza, a meno che non sia Fedez a rivelare il vero, a chi fossero dirette queste canzoni, se c'era un'ispirazione. Si potrebbe continuare a oltranza con "Crisi di Stato", sempre del 2021, dove Fedez canta " Sei tutto l'amore che non ho. Io sono tutti i casini che non hai " o, sempre nello stesso anno, in Bella Storia (video realizzato per altro con Ferragni), si legge: " Che spreco disumano non baciarsi da un po', possiamo fare fuoco come nelle banlieue. Possiamo fare bella storia ".

Pensandoci, due persone sposate difficilmente non si baciano per un periodo di tempo. Quel che tutti sperano, sia per mantenere stima in Fedez che per Ferragni, è che almeno "Favorisca i sentimenti", la canzone con la quale il rapper ha chiesto all'influencer di sposarla, sia dedicata a lei.