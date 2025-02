Fedez, fans in ansia. Gli occhi neri, la mano che trema, poi il sospiro. Cos'è successo alla prima esibizione

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua ad esserci grande preoccupazione per le condizioni di Fedez. Nella serata di ieri - la prima del Festival di Sanremo - il rapper milanese si è esibito sul palco del teatro Ariston e gli occhi di tutti erano puntati su di lui. L'artista ha cantato la sua "Battito", ma i fans hanno più che altro cercato di capire quali fossero le condizioni del loro beniamino.

Già dalla sua apparizione sul green cartpet, Fedez aveva attirato l'attenzione per i suoi occhi completamente neri. Quell'immagine, subito rimbalzata sui social, aveva immediatamente dato adito a teorie, destando non pochi timori. Il rapper aveva poi spiegato di aver indossato delle particolari lenti a contatto. " Ero andato alle prove generali con le lenti a contatto, ma avevo dimenticato il porta lenti, quindi le ho tenute anche per il tappeto rosso. Siccome nel brano dico 'Dentro ai miei occhi guerra dei mondi', ho preso spunto da Wes Borland e alla sua preparazione e ho deciso di mettermi delle lenti a contatto anche se non le avevo mai portate prima. Devo dire che non è stata una grande idea, non è facile... Ho anche altre lenti che ti prendono tutto il bulbo oculare, ma non so... ", è stata la sua spiegazione durante il podcast Pezzi di Andrea Laffranchi, Luca Dondoni e Paolo Giordano.

Durante la prima serata della kermesse la situazione non ha fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei fan. Non solo gli occhi di Fedez erano ancora scuri e dilatati - cosa, appunto, da ricollegare alle lenti - ma anche l'atteggiamento mostrato sul palco ha generato sospetti. Nel corso dell'esibizione, infatti, il rapper è rimasto a capo chino, mostrandosi molto distante e chiuso in se stesso.

Qualcuno dice di averlo visto tremare, focalizzandosi in particolar modo sulla sua mano. Altri fanno notare il comportamento di Carlo Conti, che avrebbe osservato il cantante con attenzione, sorridendogli come per rassicurarlo. Infine, al termine della canzone, Fedez ha lasciato il palco abbastanza in fretta, e a molti non è sfuggito il suo sospiro, quasi come si fosse liberato di un peso.

Insomma, l'idea è che fosse davvero molto agitato, e questo è comprensibile.

Prima di lasciare il palco, l'artista ha salutato Carlo Conti con affetto, mentre qualcuno avrebbe visto della freddezza con Gerry Scotti.