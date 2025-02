Boom per Olly, Fedez in caduta libera. Chi sale e chi scende sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Inutile negarlo, i social network hanno trasformato il festival di Sanremo da classico evento della musica popolare a show e vetrina digitale. Negli ultimi anni, grazie a piattaforme come Instagram, TikTok e X, l'attenzione sul Festival è cresciuta in modo esponenziale e al centro di tutto non c'è solo la musica ma soprattutto ci sono gli artisti. Salire sul palco dell'Ariston sembra essere diventato l'obiettivo di tutti anche di chi, fino a poco tempo fa, considerava Sanremo solo un palco per "vecchi". Oggi, invece, il Festival è diventato un fenomeno social in grado di ridare luce a cantanti passati di moda, dare visibilità alle nuove promesse e aumentare l'engagement social degli artisti che vi partecipano. Lo dicono i numeri. Ogni anno nella settimana "santa" di Sanremo si registra una crescita esponenziale delle pagine social dei Big in gara e anche quest'anno la corsa a chi attira più follower ha già iniziato a dare i suoi frutti.

Chi sale e chi scende

All'indomani della prima serata del festival di Sanremo, che ha visto esibirsi tutti gli artisti in gara, i profili social dei ventinove Big sono letteralmente esplosi in termini di interazioni, visualizzazioni e soprattutto follower guadagnati. Giorgia, Clara, Tony Effe, Noemi ed Elodie hanno consolidato la loro presenza sui social network conquistando qualche migliaio di follower. Ma la vera sorpresa sono i numeri da record collezionati da Achille Lauro, Olly, Brunori Sas e Simone Cristicchi che hanno visto crescere vertiginosamente i numeri dei nuovi seguaci secondo i dati forniti da NotJustAnalytics.

Il record va a Olly che, in poco meno di 48 ore, ha guadagnato quasi 20mila nuovi fan sulla sua pagina Instagram. Impressionante invece la caduta libera di Fedez, unico artista in gara ad avere perso follower (quasi 13mila nelle ultime due settimane) nonostante Sanremo. Il cantante di Rozzano paga lo scotto dei pettegolezzi circolati nelle ultime settimane sul suo matrimonio. A impressionare sono anche i numeri degli artisti meno conosciuti di questo Sanremo: Bresh (+10mila), Lucio Corsi (+5mila) e Serena Brancale (+9mila). Cantanti che grazie al Festival stanno avendo la loro grande occasione di emergere.

Sanremo, fenomeno virale

I social si dimostrano dunque il termometro dell'interesse del pubblico verso Sanremo e i suoi cantanti. Secondo le analisi di settore, si prevede che saranno milioni le interazioni che video e post legati alla kermesse canora saranno in grado di generare entro la serata di sabato.

In quest'ottica un esempio è dato dall'account Instagram ufficiale di Sanremo che ha registrato +434% di coinvolgimento e oltre 1.5 milioni di interazioni nell'ultima settimana. I cantanti che sapranno sfruttare al meglio le potenzialità dei social e della rete saranno quelli che otterranno i maggiori vantaggi in termini di visibilità.