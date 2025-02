Cos'aveva agli occhi Fedez sul green carpet di Sanremo? La foto che preoccupa i fan

Ascolta ora 00:00 00:00

Abito nero elegante, camicia bianca e cappotto. La prima apparizione di Fedez, almeno apparentemente, non ha avuto nulla di eccezionale. Il rapper milanese, come gli altri 28 cantanti in gara, ha sfilato davanti all’Ariston nel corso della diretta di Prima Festival con in mano i fiori di Sanremo. Solo i più attenti, però, hanno notato qualcosa di diverso nell’espressione dell’ex marito di Chiara Ferragni. A preoccupare i fan sono in particolare gli occhi di Fedez, apparso con le pupille molto dilatate.

Il video è diventato subito virale. I suoi occhi, neri intensi e con le pupille dilatate, hanno fatto il giro dei social scatenando la fantasia degli utenti. Il rapper che gareggia alla kermesse con il brano "Battito" ha prima salutato i fan presenti fuori al Teatro, si è scattato vari selfie e, alla domanda di Mariasole Pollio e Gabriele Corsi sulle sue condizioni, ha dichiarato: "Sto bene, grazie mille". I suoi occhi, però, direbbero il contrario. C’è chi parla di semplici lenti a contatto o chi, come alcuni dei suoi fans, cominciano a preoccuparsi.

"Come quando - sottolinea qualcuno sui social - vai dal dottore e ti mettono il collirio". Secondo molti "era semplicemente colpa delle luci, ma quando c'è di mezzo lui tutto fa notizia", mentre per qualcun altro "Federico aveva la pelle più tirata del solito, come se avesse fatto un peeling". Ma i commenti più sentiti arrivano dai suoi followers. "Io sono seriamente preoccupata - scrive un'utente - la salute mentale viene prima di qualsiasi cosa. Non è nella posizione di poter portare un peso del genere Fedez e questo lo sappiamo tutti eppure nessuno lo aiuta, compreso chi gli sta attorno ". Un'altra aggiunge:"Non capisco come chi gli stia attorno non si renda conto delle condizioni in cui si trova Fedez e non lo aiuti".

, twitta allarmato un utente dei social. Le condizioni psicofisiche del rapper è da alcuni giorni che colpiscono: "Raga - si legge ancora su X - comunque nonostante tutto vedere Fedez in queste condizioni non è affatto bello".