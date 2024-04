Fedez l'esibizionista, Zorzi e Aurora amicizia in crisi, Cliomakeup e la blefaroplastica

Gossip quasi estivi, visti le temperature fuori stagione, per questo weekend. C'è chi si riavvicina (Giulia De Lellis e Andrea Diamante), chi prende le distanze (Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti), chi si mostra nudo (il solito Fedez) e chi si sottopone a un ritocchino (Cliomakeup).

"Ho fatto la blefaroplastica". Clio MakeUp cede al ritocchino

Anche Clio Zammatteo - in arte ClioMakeup - ha ceduto al "fascino" del ritocchino estetico. La makeup artist si è sottoposta a una blefaroplastica per sollevare le palpebre e l'intervento correttivo ha fatto storcere il naso ai suoi hater. Quando l'influencer ha comunicato la sua decisione sul suo profilo Instagram è piovuta qualche critica ma Clio, che con il viso e gli occhi ci lavora, non ha dato peso ai giudizi di una parte dei suoi follower. Così nelle scorse ore le sue palpebre si sono risollevate grazie al ritocchino estetico. "Chiamatemi Batman", ha scherzato Clio nelle storie del suo account Instagram mostrandosi con i cerotti intorno agli occhi e annunciando il primo "test ufficiale" post blefaroplastica: "Nelle prossime settimane gireremo un contenuto sull'eye-liner quindi farà stranissimo". I giudizi sul risultato finale, dunque, sono rinviati.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, amicizia finita? Gli indizi social

Tommaso Zorzi ha da poco festeggiato il suo compleanno (29 anni) e al fastoso party organizzato all’interno del Museo della scienza e della tecnologia di Milano c'erano molti vip, amici e colleghi del mondo della televisione. Da Paola Barale a Brenda Lodigiani, da Max Pezzali a Csaba dalla Zorza (collega nella trasmissione Cortesie per gli ospiti). Ma tra i tanti presenti c'erano anche molti assenti e sono soprattutto questi ultimi ad avere attirato l'attenzione. Come riferito dal settimanale Chi erano "assenti gli ex gieffini che insieme a lui hanno partecipato al reality, ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?". Aurora e Tommaso sono amici da moltissimi anni e l'assenza della figlia di Michelle Hunziker ha fatto scatenare i rumor. "Hanno litigato", hanno detto in molti. Visti i trascorsi, non sarebbe non la prima volta.

Fedez l'esibizionista: nudo sulla terrazza a Los Angeles

Al Coachella, il popolare festival della musica che si svolge nel deserto fuori Los Angeles, c'è anche Fedez. Il rapper è tornato negli States poche ore dopo essere rientrato da Miami con i figli e - in linea con la sua nuova vita da single - se la sta spassando tra eventi, sponsor e mega ville. Prima di esibire i molti pass ricevuto per assistere ai concerti dell'evento americano, Federico Lucia ha voluto mostrare la lussuosa dimora nella quale alloggia al confine con il deserto del Colorado. Nel farlo, però, ha scelto anche di esibire il suo lato B. "Buongiorno stelline", ha scritto Fedez a corredo della foto, dove è apparso di spalle ma completamente nudo e coperto solo da un emoji. Tra ironia e provocazione, poi il rapper ha condiviso un altro scatto vestito, aggiungendo: "Scusate volevo mettere questa foto". Esibizionista.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, la foto insieme scatena i fan

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati paparazzati insieme in un locale. L'influencer e il deejay, che hanno fatto coppia fissa per diversi anni, si erano lasciati subito dopo il lockdown per colpa delle famose "corna" dell'irrequieto Damante (e lei ci aveva scritto pure un libro). Ma oggi, a distanza di tempo, la coppia è tornata a riunirsi a sorpresa. Una fan li pizzicati insieme al tavolo di un bar, mentre chiacchieravano e prendevano un caffè. Tra i due non ci sarebbe stato nessun gesto affettuoso, ma tanto è bastato per fare decollare il gossip su un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e donne. Del resto, lui si è lasciato da Elisa Visari e lei ha chiuso con Carlo Gusalli Beretta. Quindi, ogni finale è aperto. Ma visto quanto scritto dalla De Lellis nel suo libro "Le corna stanno bene su tutto" il ritorno avrebbe il sapore del teatrino.

Aspettiamo sviluppi.