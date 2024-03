Fedez influencer a Parigi, Chiara Ferragni e il tapiro, Ilary Blasi che flop il libro

I gossip più pungenti del fine settimana vedono protagonisti i personaggi più chiacchierati del momento: gli immancabili Chiara Ferragni e Fedez, Ilary Blasi e il suo libro e persino Rihanna.

"Solo 9mila copie", il libro di Ilary Blasi è un flop

Il libro di Ilary Blasi, "Che stupida - La mia verità", non si aggiudica il titolo di best seller, ma neppure c'è andato vicino. La versione di Ilary Blasi, almeno quella cartacea sotto forma di biografia, non ha convinto i lettori che, a quanto pare, non hanno fatto a gara per accaparrarsene una copia. A dirlo sono i numeri. Le cifre le ha scodellate Selvaggia Lucarelli che, attraverso i suoi profili social, ha ironizzato sulle cifre delle vendite: "Il pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi "Che stupida" ha venduto 8. 470 copie. (dati aggiornati a ieri di GFK)". Insomma, non proprio un successo letterario. Andò meglio, anzi alla grande, all'ex marito Francesco Totti con il suo libro "Tutte le barzellette su Totti", che in sole due settimane vendette 150mila copie (1,2 milioni di copie in tutto). Mica noccioline.

Fedez l'influencer, alla Fashion Week di Parigi c’era lui (non la Ferragni)

Sarà pure sull'orlo della separazione ma un Fedez così attivo nel campo della moda non si era mai visto. Diciamoci la verità, l'habitué delle passerelle era Chiara Ferragni che quest'anno, però, causa guai giudiziari è stata depennata dalle varie Fashion Week. Meglio puntare sul marito avrà pensato Donatella Versace, che lo ha voluto alla sua sfilata a Milano e avrà pensato lo stesso Vetements Official, che ha invitato il rapper a Parigi per la presentazione della sua collezione Autunno/Inverno 2024-25. Per l'occasione Fedez non si è fatto mancare nulla: auto privata a noleggio, look total black con orologio da oltre 200mila euro in bella mostra sul polso e persino la foto con Cher pubblicata sui social. Chiara avrà rosicato?

Dopo il corno portafortuna Chiara Ferragni si prende anche il Tapiro

Il corno portafortuna che Myrta Merlino ha regalato a Chiara Ferragni non sembra avere portato particolarmente fortuna all'influencer. Dopo avere ricevuto l'amuleto dalle mani di Michel Dessì, l'inviato di Pomeriggio 5, la Ferragni è stata intercettata da Valerio Staffelli, che le ha consegnato l'ennesimo tapiro d'oro. La consegna speciale è arrivata non per il caso Balocco (per il quale l'imprenditrice digitale era già stata premiata da Striscia) bensì per le voci di separazione da Fedez. Con il tapiro d'Oro tra le mani, però, Chiara Ferragni ha voluto precisare: "Non ho abbandonato Federico". Poi ha ribadito: "E' un momento doloroso". Sì, su tutti i fronti.

Rihanna, 9 milioni di dollari per un concerto privato in India

Cosa non si fa per i soldi? Chiedere a Rihanna che, per nove milioni di dollari, è volata in India per tenere un concerto privato. La popstar delle Barbados è stata ingaggiata dall'uomo più ricco d'Asia - il magnate Mukesh Ambani - per la festa di nozze del figlio. Rihanna è atterrata a Jamnagar, in India, con il compagno il rapper ASAP Rocky e all'aeroporto è stata presa d'assalto dai fan. Poi a bordo di un van dai vetri oscurati è andata a incassare l'assegno, esibendosi per mezz'ora nella tenuta della famiglia Ambani davanti a 1200 invitati con hanno dovuto rispettare un dress code rigidissimo. Nessun vincolo invece per Rihanna.