Fedez, le parole su Chiara Ferragni durante il live al Forum: "Non rinnego il nostro legame. Certi nodi non si sciolgono"

Dopo sei anni di assenza Fedez è tornato a Milano con un concerto-evento in due serate. Sul palco dell'Unipol Forum di Milano il rapper di Rozzano non ha solo cantato, ma anche parlato delle polemiche esplose alla vigilia del live per le rime fuori luogo scritte sul tennista Jannik Sinner. Non solo. Federico Lucia ha anche citato l'ex moglie e, senza fare mai il suo nome, ha ricordato il loro legame grazie al quale sono nati i figli Leone e Vittoria.

Le parole su Sinner e sulla musica

Durante il suo concerto "Il ritorno a casa" Fedez ha parlato spesso con i fan presenti in platea e sugli spalti e, dopo essersi scusato per le barre su Jannik Sinner (" Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa "), ha fatto sapere che la musica - oggi - rappresenta la sua ancora di salvezza. Lo ha spiegato subito dopo essersi esibito sulle note del brano "Battito", la canzone che il rapper ha portato sul palco del Teatro Ariston all'ultimo festival di Sanremo. " Se non fosse per questa canozne non penso sarei qui. Senza battito non c'è musica e senza musica non c'è vita e la musica ora è il mio antidoto perché uccide tutto il rumore di fondo" , ha gridato dal palco.

Il riferimento a Chiara Ferragni

Nel corso della serata non è mancato poi il riferimento implicito all'ex moglie. Pur senza avere mai pronunciato il suo nome, Fedez ha parlato di Chiara Ferragni e della loro storia conclusasi con la separazione ufficiale del dicembre scorso. Lo ha fatto prima di cantare il brano "Allucinazione collettiva", brano uscito a settembre del 2024 e dedicato proprio all'influencer e alla fine della loro relazione. " Le nostre vite vanno avanti ma la storia non si cancella. Non rinnegherò mai il legame che ha dato vita ai nostri splenditi figli. Ci sono nodi che non si sciolgono" , ha detto Federico Lucia, riferendosi a Ferragni e indicando i figli Leone e Vittoria presenti anche loro al Forum per assistere allo show di Fedez.

Nessuna parola, invece, in merito alla polemica scatenatasi alla vigilia dei due concerti milanesi sul mancato sold out - nonostante gli annunci - e la sparizione delle mappe sui posti al Forum segnalata da