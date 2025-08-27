"Basta" poi parte il calcio: cosa c'è dietro la bufera sul video di Fedez

Fedez torna a far parlare di sé. Questa volta a incastrarlo è un video reso noto da Striscia la Notizia che sta facendo il giro del web. Durante una festa affollata, il rapper Fedez stava ballando e riprendendo la folla con il suo telefono. Il motivo dello sdegno collettivo è presto detto: un fan si è avvicinato per filmarlo da vicino, ma il rapper milanese ha reagito con spintoni e calci, allontanandolo in modo brusco. La scena, ripresa da diversi presenti, ha subito acceso discussioni sui social.

Il video dura solo pochi secondo ma è molto chiaro. Il ragazzo si avvicina molto e, a quel punto, il cantante 35enne perde le staffe. Sembra dirgli qualcosa come “basta” e con il braccio sinistro si avvicina per colpire il telefono. Insomma, non vuole essere ripreso da così vicino e scaglia un calcio diretto al fan. Le immagini parlano chiaro e hanno ripreso l’artista con il telefono in mano e, a quanto sembra, in piedi su un tavolo mentre lo prende a calci. Testimoni sostengono che l’artista si sarebbe sentito al sicuro grazie alla presenza della sicurezza privata.

Intanto il video ha scatenato la polemica su Instagram e Tiktok. “Ma che gli ha fatto quel ragazzo? Boh”, scrive una ragazza sotto al filmato. E ancora altri commenti: “Cerca la privacy in piedi sulla consolle in un locale aperto al mondo, un genio”, “Si è montato la testa”. "Fa il prepotente solo perché ha la sicurezza al seguito", commenta un utente, seguito da molte persone che hanno ritenuto sgradevole il comportamento del rapper: "Ora capisco perché Chiara Ferragni lo ha lasciato", rincara la dose un altro utente di Instagram. E poi ancora: "E' un bamboccio, non se lo fila più nessuno".

Non è la prima volta che succede. Solo a giugno un altro ragazzo aveva raccontato di una esperienza poco piacevole con il cantante. "Stavo facendo un video, una panoramica.

Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l’ha lanciato con cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all’indietro di almeno 4 metri. Era fuori", ha dichiarato il protagonista dell’accaduto, come riporta Dilei.it