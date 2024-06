Fedez ricoverato, Alessia Marcuzzi e il ritorno di fiamma con il marito, Chiara Ferragni e il flirt con l’ortopedico

Ascolta ora 00:00 00:00

L’estate non è ancora iniziata ma la cronaca rosa si riempie di gossip come se fosse già agosto. Questa settimana c’è chi è tornata sui suoi passi (Alessia Marcuzzi), chi ha iniziato nuove frequentazioni (Chiara Ferragni), chi fa riflessioni su amori ormai tramontati (Paolo Bonolis) e chi, come Fedez, è costretto a occuparsi della sua salute.

Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l'ex marito Paolo Calabresi?

Era il 28 settembre 2022 quando Alessia Marcuzzi annunciava la separazione dal marito Paolo. "Abbiamo deciso di lasciarci", aveva scritto la conduttrice, proseguendo: "Il nostro affetto rimane immutato". Beh, a quasi due anni di distanza, quell'affetto sembra essersi nuovamente tramutato in amore. Al party per il decimo anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Alessia Marcuzzi è apparsa al fianco proprio dell'ex marito Paolo Calabresi Marconi. "Non l'ha mai persa di vista", riferisce il settimanale Chi, svelando che durante la serata "i due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo". Che si tratti di un ritorno di fiamma? Gli amanti del gossip ci sperano.

Bonolis e l'addio a Sonia: "Meglio che finisca invece che diventi bugiarda"

Non c'è invece possibilità di ritorno (almeno per il momento) per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo l'addio sancito lo scorso anno (di questi tempi) la coppia è rimasta in buoni rapporti ma di ripensamenti neanche l'ombra. A dirlo è stato Paolo Bonolis che, nel corso dell'ospitata nel podcast di Gianluca Gazzoli, è tornato a parlare della separazione dalla moglie: "Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati". Poi ha messo un punto alla vicenda: "Ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda". Chi, la storia o la moglie?

Chiara Ferragni altro che Tony Effe: "Frequenta un ortopedico"

Per un amore che finisce, ce n'è sempre uno che comincia. E, a giudicare dalle indiscrezioni trapelate sul sito Dagospia, Chiara Ferragni sembra essere nel bel mezzo di una nuova frequentazione amorosa. Lui non è il rapper Tony Effe e neppure l'ex amico di Fedez, Achille Lauro, bensì un aitante medico, che lavora presso l’Humanitas di Milano: "Volto angelico e addominale scolpito". Si tratterebbe di Andrea Bisciotti, di professione ortopedico, toscano classe ’93. "I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell'influencer a Forte dei Marmi", riferisce Dagospia. La Ferragni, fresca di rinnovamento societario, ha iniziato a seguire il medico sui social e lui, visto il gossip insistente, si è premurato di chiudere il suo profilo per evitare l'assalto dei curiosi. Previdente.

"Di nuovo in ospedale". L’ultima indiscrezione su Fedez

L'ultimo gossip che riguarda Fedez invece è di quelli poco simpatici. Il rapper è nuovamente sparito dai social network da più di ventiquattro ore e la sparizione coincide con nuove voci, che lo danno ricoverato al San Raffaele per problemi di salute. Al momento non c'è alcuna conferma sul nuovo ricovero in clinica del rapper, ma l'insolita sparizione dal web - dove ultimamente si faceva vedere spessissimo - lascia pensare che, in ospedale oppure a casa, non stia attraversando un buon momento.

A Pomeriggio Cinque, l'inviato Michelle Dessì ha rivelato con certezza che Fedez non si trova in ospedale ma "non sta bene", per questo non era presente alle registrazioni dell'evento musicale Tim Summer Hits, dove si sarebbe dovuto esibire con Emis Killa.