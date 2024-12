Fedez rompe il silenzio: "Ero giù per cose mie, fuori della musica. Ma bisogna andare avanti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine è stato Fedez a spazzare via tutti i dubbi sulla sua strana ospitata a Sarà Sanremo. Dopo le mille teorie circolate in rete e le rassicurazioni di mamma Tatiana, che aveva tranquillizzato i fan di Federico Lucia con un "nulla di grave", è stato l'artista di Rozzano a parlare delle sue attuali condizioni di salute, chiarendo che non sta male. " Ero tranquillo e rilassato, mi sono rivisto e non capisco perché tutti abbiano pensato fossi triste ", ha detto Fedez durante una diretta fatta con i suoi follower di Instagram poche ore fa.

La diretta su Instagram

Il pubblico si era preoccupato dopo averlo visto assente e stralunato durante la serata di presentazione dei brani, che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo. Quando Fedez è arrivato al teatro del Casinò al fianco di Carlo Conti è apparso sulle nuvole e quasi disorientato tanto che il conduttore lo ha addirittura accompagnato nel backstage. A proposito della sua ospitata, però, Federico Lucia ha chiarito che la salute non c'entra niente. "H o avuto cose mie relazionali, ma ero tranquillo. Cose mie relazionali al di fuori della musica, diciamo che ero un po' giù", ha dichiarato sui social il rapper, proseguendo: "Però ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti".

Le parole di Fedez sugli psicofarmaci

Durante la diretta su Instagram il rapper ha anche risposto alle domande dei suoi follower e all'utente che gli chiedeva se facesse ancora uso di psicofarmaci Fedez ha replicato sorprendendo tutti. " Ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono ", ha affermato il cantante di Rozzano, che poi ha scherzato sugli ultimi ricoveri in ospedale a causa di alcune emorragie. Sempre rispondendo ai suoi follower Fedez ha chiarito: " Non ho emorragie interne da un po'. Sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Fantamorto... non ti temo" .

Prima della fine della diretta il rapper ha annunciato il prossimo episodio del suo nuovo podcast, un progetto che lo vede lavorare di nuovo al fianco dicon il quale aveva portato avanti Muschio Selvaggio fino alla sua chiusura.