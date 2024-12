Il retroscena su Fedez a Sanremo: "Entrate dedicate solo a lui e niente foto". La madre Tatiana: "Niente di grave"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa è successo a Fedez? È la domanda che più ricorre in rete dopo l'ospitata del rapper a Sarà Sanremo, dove i trenta cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo hanno presentato i loro brani. Davanti alle telecamere Federico Lucia è apparso assente e frastornato, soprattutto quando si è trattato di uscire dallo studio. È stato Carlo Conti a intervenire e ad accompagnarlo nel backstage e sui social si è scatenato il dibattito sul suo stato di salute.

Le parole della madre

Da tempo Fedez combatte contro la depressione e proprio alla malattia è dedicato il brano "Battito", che porterà sul palco dell'Ariston il prossimo 11 febbraio. Il rapper ha sempre parlato apertamente dei suoi problemi e della salute mentale e il ritorno in televisione ha fatto capire ai suoi fan e al pubblico che forse le sue difficoltà interiori non sono ancora state superate. Mentre il dibattito si infiammava sui social, la madre Annamaria Berrinzaghi, soprannominata Tatiana, ha rotto il silenzio ma, invece di tranquillizzare i fan, ha fatto capire che la situazione è delicata. " Niente di grave, più di questo non voglio dire" ha risposto la donna, che è anche manager di Fedez, alle agenzie di stampa.

Cosa è successo a Sanremo

Intanto emergono nuovi dettagli su ciò che sarebbe successo lontano dal palco del teatro del Casinò, dove mercoledì sera si è svolta la diretta di Sarà Sanremo, quando Fedez è uscito accompagnato da Carlo Conti. Selvaggia Lucarelli ha parlato di un trattamento speciale riservato al rapper per la serata: "Entrate dedicate solo a lui, no ingresso tra la gente e con i giornalisti lì come gli altri, assente alle foto con gli alti oggi e solite arie" .

Una versione confermata anche dall'inviato Rai Domenico Marocchi, che su X ha fatto sapere che Fedez è stato " l'unico artista a esser passato da dietro senza incontrare fan e telecamere ".

Il rapper ha lasciato il teatro del Casinò di Sanremo subito dopo l'ospitata senza passare neppure dalla postazione di, che sul suo account Instagram ha condiviso le foto e i commenti a caldo dei Big in gara subito dopo l'uscita dallo studio di Sarà Sanremo. Nel post dedicato a Fedez non ci sono video né foto tratte dalla serata, ma solo una foto professionale presa dal profilo social dell'artista.