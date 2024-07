Fedez scatta una foto con Johnny Depp: i fan impazziscono

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre molti fan si stanno ancora domandando perché il suo film da regista, Modi, non sia stato selezionato nel programma dell'imminente Festival di Venezia, Johnny Depp ha sorpreso tutto apparendo in un selfie insieme a Fedez. Il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni, infatti, ha voluto condividere sul suo account Instagram, che conta più di quattordici milioni di follower, alcuni scatti delle sue vacanze. E l'immagine che ha catalizzato l'attenzione di tutti è quella che lo ritrae a petto nudo, su uno yacht, in compagnia di Johnny Depp, che gli mette un braccio sulle spalle e sorride all'obiettivo.

L'attore di Hollywood, a sua volta alle prese con gli strascichi della sua battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard, era stato avvistato in Italia e più precisamente in Toscana, dove aveva partecipato con Will Smith alle celebrazioni per la carriera di Andrea Bocelli, che festeggiava trent'anni di successi. Ora, apparendo a proprio agio e sorridente sullo yacht del rapper, Depp sembra voler dimostrare di nuovo la sua volontà di prendere le distanze da Hollywood e tornare a vivere in Europa, come già faceva ai tempi del suo rapporto con l'ex compagna Vanessa Paradis.

Fedez ha condiviso il post mettendo come didascalia solo il simbolo della bandiera dei pirati, richiamando, ça va sans dire, la saga di Pirati dei caraibi, di cui Depp è stato protagonista assoluto nei panni di Jack Sparrow finché la Disney non lo ha licenziato a causa delle accuse della Heard. Il post fatto da Fedez, naturalmente, non solo ha colto di sorpresa i fan, ma ha anche aperto le porte ai commenti, da quelli più simpatici a quelli più al vetriolo. Sotto allo scatto, infatti, un utente scrive contro Fedez: "Mi dispiace per Depp, avrà dovuto cercare su Google per sapere chi é".

Tuttavia anche i commenti contro Depp non sono pochi, da chi scrive: "Com'è dimagrito Zucchero" scherzando sull'ipotetica somiglianza tra il cantante e l'attore, a chi invece commenta "Quando ordini Johnny Depp su Wish", sottintendendo che Johnny Depp non è più il divo e il sex symbol di un tempo, ma quasi la parodia di se stesso. Tra i commenti al post c'è anche quello di Fabio Rovazzi, che scrive: "Non si rubano le statue da Madame Tussauds".

Per Fedez queste vacanze sono il primo momento di "respiro" dopo i difficili mesi appena trascorsi, che lo hanno visto alle prese con lo scandalo Pandoro e la successiva separazione da Chiara Ferragni, ma anche con l'emergere di nuovi problemi di salute, tutto condiviso sempre con i suoi follower.