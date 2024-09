Fedez si lancia anche nel calcio con Ibrahimovic e Piquè

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova avventura per Fedez, ma la musica non c’entra nulla. Il rapper negli ultimi tempi ha dedicato sempre più tempo al mondo del web e ora ha deciso di scendere in campo… nella Kings League. Parliamo della competizione di calcio a 7 che unisce sport e intrattenimento fondata dall’ex giocatore del Barcellona Gerard Piquè. In un video pubblicato sui social, l’artista è stato “presentato” da Zlatan Ibrahimovic e da alcuni streamer e influencer, senza entrare nel dettaglio.

Secondo quanto reso noto da alcuni siti, a partire da Calciomercato.com, Fedez sarà presidente di una squadra nella Kings League Italia. Ma lui non è l’unico rinforzo della competizione nata in Spagna: è stato infatti annunciato anche Lamine Yamal, giovanissimo fuoriclasse del Barcellona e della nazionale spagnola. A differenza del rapper, non è stato ancora comunicato quale ruolo avrà.

Uno dei tratti distintivi della Kings League è la presenza di volti dello spettacolo e del web, presidenti o persone simbolo dei team partecipanti. L’esempio più calzante è rappresentato da Ibai Llanos, volto amato di Twitch con oltre 15 milioni di follower e leader del team Porcinos FC dell’edizione spagnola della competizione. Fedez sarà dunque uno dei punti di riferimento della competizione nostrana, unendo calcio e mondo digitale.

L’annuncio di Fedez nella Kings League arriva a pochi mesi dalla prima Kings World Cup Nations, che potrebbe tracciare un solco nella storia della competizione.

I numeri della realtà fondata da Piquè sono strabilianti: l’esordio della Kings League ha attirato 15 milioni di spettatori sui canali Twitch che trasmettevano gli incontri, numeri persino superiori alla media di pubblico del match del campionato spagnolo sui canali tv a pagamento. Altro dato impressionante: la prima finale organizzata al Camp Nou di Barcellona ha riunito oltre 92 mila spettatori, per un incasso superiore ai 3 milioni di dollari.