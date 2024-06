Fedez si arrampica sugli specchi, nessuno vuole stare con Melissa Satta, lo scivolone della Valli

Una nuova settimana di gossip si è conclusa e i protagonisti sono sempre i soliti volti noti. C'è chi si sfoga sull'amore (Melissa Satta), chi finisce al centro delle polemiche (Beatrice Valli), chi esce allo scoperto con una nuova fiamma (l'ex di Belen) e chi invece, come Fedez, si arrampica sugli specchi.

Lo sfogo di Melissa Satta: "Nessuno vuole stare con me"

Boateng, Berrettini, Beretta. Chiunque sia stato al fianco di Melissa Satta è finito al centro di gossip, polemiche e discussioni. Del resto, gli amori vip fanno sempre discutere soprattutto se di mezzo c'è lo sport e l'ex velina sarda. Nell'ultima intervista rilasciata a Diletta Leotta nel podcast MammaDilettante, però, Melissa Satta ha confessato che avere una relazione con lei spaventa molti cavalieri: "Non è facile ai giorni d'oggi perché abbiamo tutti vite complicate. Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro... spaventa molto secondo me". Difficile da credere, ma la conduttrice ha assicurato che è così: "Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco!". Così è arrivata la confessione: "Per questo stiamo sempre con persone esposte. Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale". Crediamoci.

Un'altra Rodriguez per Antonino. L'ex di Belen con la nuova fiamma

La storia con Belen Rodriguez è ormai acqua passata per Antonino Spinalbese. Nonostante l'addio, però, nel destino del parrucchiere di Torre del Greco c'era comunque una Rodriguez, che con Belen e la sua famiglia non ha nulla a che fare. Si tratta di Ainhoa Rodriguez, tatuatrice genovese, che Antonino frequenta ormai di diversi mesi. Le voci su una presunta relazione erano circolate già lo scorso inverno, ma la conferma della storia tra i due è arrivata attraverso i social network solo pochi giorni fa. Spinalbese ha condiviso alcune foto sul suo profilo, mostrandosi in teneri atteggiamenti con la sua nuova fiamma durante un viaggio verso la Svizzera. Una vera sorpresa per l'ex gieffino che dopo la parentesi al Grande Fratello Vip ha messo da parte i sogni di popolarità e è tornato a fare l'hair stylist. Giudizioso.

"Pensavano insultassi mia moglie". L'ultimo scivolone di Fedez

Con la nuova canzoncina estiva "Sexy Shop" Fedez ha sfoderato tutta la sua vena artistica, attingendo a piene mani dalla fine della sua storia d'amore con Chiara Ferragni per tirar giù un testo che più che un hit è in tutto e per tutto una revenge song. L'analisi del testo è stata fatta da molti e sin da subito (e senza spiegazioni) i riferimenti alla Ferragni sono apparsi chiari e lampanti. Frasi pungenti, parole forti e riferimenti negativi a ciò che è stato della loro storia e che ora non c'è più. Insomma, Fedez non c'è andato piano, ma al release party per il lancio di "Sexy Shop" Federico Lucia ha fatto un passo indietro. "Tutti si aspettavano che in questo brano insultassi mia moglie, ma non intendo prendere parte a questo gioco, perché mia moglie è la madre dei miei figli", ha detto il rapper. Della serie: lancio il sasso, poi nascondo la mano. Chi è che gioca?

"Odio come pulisce". Beatrice Valli nella bufera per le parole sulla domestica

Beatrice Valli, ex volto di Uomini e donne e oggi influencer da 3,3 milioni di follower è finita al centro delle critiche par alcune dichiarazioni rilasciate durante un'intervista. Ospite del podcast Roulette Talk di Elena Gradella, Beatrice Valli ha parlato degli haters e dei giudizi sprezzanti che alcuni utenti le rivolgono soprattutto sulle tate e le domestiche, che lavorano per lei e la sua numerosa famiglia. "Si, ho una domestica che mi aiuta ma, quando pulisce, odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io, non pulisce nessuno", ha dichiarato l'influencer, aggiungendo: "Ma come faccio da mangiare io, non lo fa nessuno. La mia domestica è bravissima ma non come lo faccio io". Poi la perla sulla tata delle figlie: "Come la tata che si prende cura dei miei figli.

Sono bravissime e stimo tantissimo queste persone ma come lo fa la mamma, come padroneggia il tutto, è un’altra cosa”. Le sue parole più che zittire glihanno infiammato la polemica, ma la Valli non ha replicato. Giusto così. Meglio tacere.