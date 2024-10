Fedez è sparito dai social, Michelle single sogna un uomo come il cognato, Zorzi punzecchia la Ramazzotti

Ascolta ora 00:00 00:00

Se ve li siete persi questi sono gli ultimi gossip sui personaggi famosi, che stanno creando un certo scompiglio sul web. C’è chi è scomparso da Instagram (Fedez), chi annuncia una nuova gravidanza (Beatrice di York), chi è alla ricerca di un uomo con cui condividere i piaceri della vita (Michelle Hunziker) e chi, come Tommaso Zorzi, lancia frecciate all'indirizzo dell'ex amica Aurora Ramazzotti.

Dopo l'arresto dei capi ultras Fedez è sparito dai social

Fedez è sparito dai social network. Era già successo dopo il bacio con Rosa Chemical a Sanremo e all'indomani dello scoppio del Pandoro gate e è successo di nuovo dopo l'arresto dei capi ultras di Inter e Milan, tra i quali figurano anche tre suoi amici. L'amicizia con Christian Rosiello, Luca Lucci e Alex Cologno, però, non è al centro dell'inchiesta, piuttosto ci sono le intercettazioni che vedono protagonista (ma non indagato) il rapper. Di fatto l'attenzione mediatica si è di nuovo concentrata su Federico Lucia e lui ha scelto di sparire momentaneamente dalla scena. L'ultimo post condiviso dal rapper di Rozzano su Instagram risale a cinque giorni fa, quando ha inaugurato a Roma una struttura per famiglie con bambini malati in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Poi ha scelto di silenziare il suo profilo. Fino a quando?

Michelle Hunziker e l'amore: "Sogno un uomo che sia come mio genero"

L'ultima intervista rilasciata da Michelle Hunziker ha fatto decisamente discutere, non fosse altro che per la dichiarazione fatta sul genero (compagno di sua figlia): "Sogno un uomo che sia come Goffredo ". La conduttrice ha rivelato di essere single e di essere alla ricerca di un uomo con il quale condividere i piaceri della vita: " Sono in una fase della vita in cui ho voglia di scoprire il mondo. In questi anni ho sempre lavorato con passione, sono diventata madre e ho dedicato tanto tempo alla famiglia. Poi arriva il momento in cui desideri incontrare una persona con la quale vivere un altro pezzo di emozioni che non devono essere per forza un progetto di vita o i figli, ma un momento bello di condivisione. Una persona con cui condividere un viaggio, un bicchiere di vino, dei momenti spensierati ". All'orizzonte, però, al momento di uomini così non se ne vedono: " Non ho ancora trovato qualcuno con cui creare la complicità che mia figlia Aurora ha con il suo compagno, Goffredo (Cerza, ndr). Ecco, adesso mi piacerebbe incontrare una persona con cui condividere momenti spensierati, ho tanta voglia di viaggiare" .

La principessa Beatrice di York è incinta, l'annuncio sui social

La famiglia reale inglese ha appena annunciato l'arrivo di un altro Royal baby. La principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del loro secondo figlio. La primogenita di Sarah Ferguson e del principe Andrea è già mamma della piccola Sienna Elizabeth (chiamata così in onore della regina Elisabetta) e nel 2025 darà alla luce il secondo figlio. L'annuncio, come da copione, è arrivato dai social attraverso la pagina ufficiale di Buckingham Palace: " Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l'inizio della primavera; un fratellino per Wolfie (Christopher Woolf Mapelli Mozzi, figlio che l'imprenditore ha avuto da una precedente relazione) e Sienna. Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia ". Il prossimo Royal baby avrà dunque sangue italiano nelle vene visti i natali di Edoardo Mapelli Mozzi.

Tommaso Zorzi ai ferri corti con Aurora Ramazzotti

Da mesi circolavano voci sulla fine dell'amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, ma le ultime dichiarazioni fatte dall’ex gieffino hanno messo un punto alla questione. I due si sono allontanati. Qualche mese fa, parlando con Fanpage, Aurora Ramazzotti aveva lasciato intendere che i rapporti con Zorzi si erano incrinati in conseguenza della gravidanza, ma non si era dilungata sui motivi dell’addio. Neppure Tommaso Zorzi lo ha fatto ma, parlando con i suoi follower e rispondendo alle domande ricevute su Instagram, l’influencer si è tolto un sassolino dalla scarpa parlando di Aurora.

Perché non parlo di lei? Perché ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l'ho mai fatto, nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti

". A buon intenditor poche parole.