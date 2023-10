Fedez, come sta: gli aggiornamenti sulle sue condizioni, dal ricovero ad oggi

A cinque giorni dal ricovero d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli di Milano le condizioni di Fedez appaiono sotto controllo. Il rapper è monitorato con attenzione e sulla sua ripresa c'è un cauto ottimismo. Federico Lucia ha trascorso una giornata (quella di martedì) tranquilla dopo il secondo intervento in endoscopia resosi necessario domenica a causa del nuovo sanguinamento di una delle due ulcere intestinali.

Dopo l'ultima trasfusione Fedez rimane ricoverato nel reparto solventi del Fatebenefratelli seguito dallo staff medico del professor Marco Antonio Zappa e assistito dai suoi familiari, la moglie Chiara Ferragni, e i genitori Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia. Proprio quest'ultimo, poche ore fa, ha parlato per la prima volta delle condizioni del figlio. Intercettato all'uscita dalla clinica, l'uomo ha dichiarato che il cantante è in lenta ripresa, compatibilmente con quanto vissuto negli scorsi giorni, e che a lui e alla moglie spetta il compito di fargli coraggio: " Sta un po' meglio. Noi dobbiamo essere forti per lui ".

Si è trincerata dietro un rumoroso silenzio, invece, l'influencer Chiara Ferragni che da giorni è assente dai social network. La moglie di Fedez ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia e di posticipare dichiarazioni e riflessioni a quando Fedez sarà dimesso.

Il ricovero d'urgenza giovedì scorso

Da settimane Fedez appariva sofferente e distaccato, ma in tanti avevano attribuito il suo malessere alla depressione per la quale si sta curando dallo scorso anno. Le sue condizioni di salute, però, sono precipitate all'improvviso giovedì scorso, quando Federico Lucia era in procinto di prendere un volo per Los Angeles. Il cantante ha accusato forti dolori addominali e si è reso necessario l'intervento del 118. Trasferito d'urgenza al Fatebenefratelli, il rapper è stato sottoposto ai primi accertamenti che hanno indotto i medici a procedere con un’endoscopia gastrointestinale, che ha rilevato una grave emorragia interna causata da due ulcere intestinali. Subito suturato, Fedez è stato sottoposto a una terapia farmacologica e a due trasfusioni.

Chiara Ferragni in ospedale, le parole di Fedez

Mentre sul web si rincorrevano le voci sul ricovero di Fedez, Chiara Ferragni ha lasciato Parigi e gli impegni dovuti alla settimana della moda per corre al capezzale del compagno. Il cantante sembrava avere superato il momento più difficile e su Instagram aveva rassicurato i fanm con il suo primo e unico messaggio dall'ospedale. " Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita ", aveva scritto nelle storie della sua pagina social. I medici stavano valutando il decorso della malattia e le dimissioni erano previste entro la prima metà della settimana, ma la situazione è nuovamente precipitata.

La nuova emorragia e le dimissioni rinviate

Nella giornata di domenica, quando Fedez è stato sottoposto a nuovi accertamenti per valutare se stava rispondendo bene alle cure, i medici si sono accorti che i valori del sangue del rapper erano sballati. Il livello di emoglobina sospetto ha spinto così i sanitari a intervenire ancora una volta per via endoscopica. L'intervento ha rivelato una nuova emorragia e i medici hanno suturato l'ulcerazione. Attualmente Fedez rimane debole e monitorato e sulle sue dimissioni c'è ancora il massimo riserbo.