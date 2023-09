"Mi hanno salvato la vita". Fedez rompe il silenzio dall'ospedale

Le voci che circolavano su Fedez da ore si sono rivelate fondate. Il rapper è finito in ospedale a causa di una emorragia interna provocata da due ulcere. A confermarlo è stato lui stesso attraverso le storie del suo profilo Instagram. " Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti", ha scritto il cantante rivolgendosi ai follower e rassicurando tutti sulle sue attuali condizioni di salute : "Sto meglio ".

Federico Lucia si trova attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa AdnKronos, Fedez si è recato presso il pronto soccorso della clinica milanese ieri in seguito a forti dolori addominali e lo staff medico ha subito capito che la situazione era seria. " Purtroppo, attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio", ha spiegato su Instagram il rapper, facendo una rivelazione scioccante: "Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita" .

I timori della famiglia

Che la situazione fosse grave lo si era capito dalle ultime mosse di Chiara Ferragni. L'influencer era a Parigi per la Fashion Week - dove si sarebbe dovuta trattenere un altro giorno - ma nel bel mezzo delle sfilate ha lasciato tutto ed è tornata a Milano supportata dall'amica Chiara Biasi. "Quando hai un'emergenza e hai un'amica speciale", aveva scritto nelle scorse ore la Ferragni su Instagram, annunciando il suo rientro a sorpresa in Italia. La sparizione di Fedez dai social network e le immagini pubblicate da Chiara, da sola a casa con i figli Leone e Vittoria, avevano fatto il resto. Successivamente sono iniziate ad arrivare le prime indiscrezioni sul presunto ricovero in ospedale, poi confermato dallo stesso Fedez.

Attualmente le condizioni del rapper sono stabili, ma Fedez ha rischiato grosso a causa della perdita di sangue dovuta all'ulcera gastrica. Quando il rapper verrà dimesso dal Fatebenefratelli non è chiaro, accanto a lui ci sono la moglie e i genitori Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi. Alle spalle Federico Lucia ha un anno estremamente difficile fatto di mesi di depressione e, non ultimo, il fuoco di Sant'Antonio che si sarebbe scatenato dal virus dell'Herpes Zoster, risvegliatosi a causa dello stress e dei medicinali.