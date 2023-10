Il volo cancellato, il 118 e l'endoscopia: nuove rivelazioni sul malore di Fedez

Fedez rimane ricoverato in ospedale in attesa di nuovi accertamenti. Il rapper si sta sottoponendo alle cure per guarire dall'ulcera gastrica, che gli ha procurato un'emorragia interna, costringendolo a un ricovero d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Come spiegato dal dottor Massimo Falconi, che un anno e mezzo fa operò Fedez per rimuovere il tumore, l'ulcerazione che ha colpito il cantante è una conseguenza relativamente rara dell'intervento a cui il cantante si è sottoposto nel marzo 2022. " Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo 'cucito', suturato" , ha riferito Falconi al Corriere della Sera. Ma come si è accorto Federico Lucia di ciò che gli stava succedendo?

Il volo annullato, la corsa in ospedale

Secondo quanto riferito da La Stampa, Fedez stava per imbarcarsi su un volo destinazione Los Angeles. Mentre Chiara Ferragni era a Parigi per la Fashion Week, il rapper aveva pianificato una trasferta negli States, ma su quel volo il cantante non è mai salito. Alla vigilia della partenza Federico Lucia ha accusato un malore, forti dolori addominali che lo hanno costretto a chiamare il 118. Quando l'ambulanza è arrivata a City Life, i medici hanno subito capito che era necessario un ricovero d'urgenza e una volta arrivati in pronto soccorso, i sanitari hanno sottoposto Fedez a un esame endoscopico.

L'endoscopia e la scoperta dell'emorragia

Grazie all'endoscopia, un esame diagnostico che permette di visionare l'apparato gastro-intestinale attraverso una sonda con telecamera, lo staff medico ha individuato due ulcere e una grave emorragia interna. " Una complicanza che è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento ", ha spiegato dottor Massimo Falconi. A causa dell'abbondante perdita di sangue, però, Fedez è stato sottoposto anche a due trasfusioni che gli "hanno salvato la vita", ha fatto sapere il rapper su Instagram, parlando dall'ospedale.

Gli accertamenti e le cure