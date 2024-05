Fedez e la frecciata alla Ferragni. Il dettaglio che scatena i fan: cosa è successo

Fra Fedez e Chiara Ferragni sembra ormai essere scontro conclamato. I fan sono letteralmente impazziti dopo gli ultimi post degli ex Ferragnez, dove alcuni dettagli non sono passati inosservati. Si è trattato di un botta e risposta silenzioso, fatto più di immagini che di vere parole, che ha fatto infiammare i social.

La bionda sul jet, e la foto di Chiara

Tutto è cominciato quando Fedez ha pubblicato alcune nuove stories su Instagram per informare il suo seguito dei suoi spostamenti. Nei video il rapper è comparso a bordo del suo jet privato, diretto a Montecarlo. Ad attirare però l'attenzione è stata una figura femminile presente sul velivolo. Una ragazza bionda seduta su una delle eleganti poltroncine dell'aereo di lusso. Al momento nessuno sa chi fosse, anche perché la giovane è comparsa di spalle, ma tanto è bastato per far scatenare gli amanti del gossip. Un dettaglio è stato subito registrato dal popolo dei social. La ragazza del mistero teneva i capelli trattenuti sulla nuca con una pinza.

Si tratta di un dettaglio molto importante, perché proprio tenendo questo in considerazione è possibile comprendere la "frecciata" di Chiara Ferragni. A poca distanza dalla pubblicazione della serie di stories di Fedez (parliamo di solo un'ora dopo), è infatti arrivata la replica dell'influencer cremonese. All'imprenditrice digitale, molto attenta all'immagine, è bastata una semplice storia per lanciare il suo velato attacco al marito. Nell'immagine proposta da Chiara Ferragni, infatti, la si vede di spalle, nella stessa posizione della bionda misteriosa, con i capelli trattenuti allo stesso modo sulla nuca. Affiancando i due screenshot, le due sono tanto simili da sembrare la stessa persona.

Una frecciatina a Fedez? Secondo gli amanti dei social, assolutamente sì.

La fine della relazione

Che fra Chiara Ferragni e Fedez sia ormai finita pare ormai chiaro. A riprova di ciò, la recente messa in vendita di Villa Matilda, la lussuosa abitazione sul lago di Como che i due avevano acquistato nemmeno un anno fa.

A quanto pare l'immobile, il cui valore dovrebbe aggirarsi attorno ai 4-5 milioni di euro, sarà presto ceduto a qualcun altro, dato che gli ex Ferragnez non hanno più motivo per esserne in possesso.

La trattativa per la vendita sarà riservata.