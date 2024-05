Addio anche a villa Matilda: i Ferragnez vendono un altro pezzo

Villa Matilda, abitazione extra-lusso sulle sponde del lago di Como acquistata neppure un anno fa da Chiara Ferragni e Federico Lucia, è stata messa in vendita. La notizia, arrivata oggi dopo la pubblicazione dell'annuncio da parte dell'agenzia immobiliare, può essere vista come un'ulteriore conferma del fatto che fra i due sia davvero finita.

L'immobile in vendita

Simbolo della loro vita come famiglia e coppia, Villa Matilda era stata scelta come casa-vacanza dei Ferragnez. I due avevano deciso di acquistarla nel 2023, quando forse i segnali di crisi c'erano già, ma non erano ancora così evidenti. A distanza di neppure un anno dall'importante acquisizione, arriva oggi la notizia della messa in vendita. Ferragni e Fedez, del resto, non hanno più motivo di trascorrervi del tempo insieme, dato che adesso conducono esistenze completamente separate.

I fan della ex coppia ricorderanno i post entusiastici di Chiara Ferragni su Instagram, in cui l'influencer presentava la nuova casa. " Il nostro sogno ", scriveva entusiasta. Villa Matilda è un immobile lussuoso, oggettivamente bellissimo e ricco di ogni confort, con tanto di piscina a sfioro. Come se ciò non bastasse, offre una magnifica vista sul lago di Como. Il primo weekend trascorso dai Ferragnez all'interno dell'abitazione risale a luglio 2023. La coppia se ne innamorò e, dopo l'acquisto, decise di darle il nome della cagnolina di Chiara Ferragni, Matilda. Stando al settimanale Oggi, la villa varrebbe 5 milioni di euro. Sempre secondo Oggi, il titolare dell'immobile sarebbe Fedez.

Le trattative

Stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa per l'acquisto della villa sarebbe riservata. Il suo costo, tuttavia, dovrebbe aggirarsi attorno ai 4-5 milioni di euro. Si tratta di un immobile di dimensioni considerevoli: oltre 900 mq suddivisi in due piani, con tanto di seminterrato. L'edificio si trova a Pognana Lario (Como), che conta circa 700 abitanti, ed è situato a poca distanza dalla villa dei Clooney.

La decisione di mettere la villa in vendita pare mettere definitivamente la parola fine alla relazione fra Chiara Ferragni e Fedez.

L'annuncio della vendita è stato dato dall'agenzia immobiliare Chiusano.