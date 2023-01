"Ferita ancora aperta...". Le rivelazioni di Shakira sull'addio a Piquè

" Anche se le nostre ferite continuano a essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo ". Con queste parole è iniziato il messaggio per il nuovo anno, che la cantante Shakira ha affidato ai social network. La popstar colombiana ha condiviso con i suoi follower una lettera di speranza e positività per il 2023 e a tutti non è sfuggito il chiaro riferimento alla dolorosa vicenda personale, che l'ha vista protagonista nel 2022.

Lo scorso giugno la notizia della rottura tra Shakira e Gerard Piquè era diventata di dominio pubblico. La cantante aveva scoperto le infedeltà del compagno e lo aveva messo letteralmente alla porta. Da quel momento si è detto di tutto sulla fine della loro relazione: la battaglia legale per la spartizione del patrimonio, i dettagli dei tradimenti e il dolore di Shakira. " Ho sacrificato la mia carriera per seguire Gerard ", aveva confessato Shak nella prima intervista rilasciata dopo l'addio al compagno. E oggi, a distanza di sei mesi, l'interprete di "Waka Waka" è tornata a parlare del difficile anno appena concluso.

"Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più empatici delle persone indolenti. Meno se ne vanno e più restano al nostro fianco" , ha scritto su Instagram e Facebook Shakira, salutando l'arrivo del 2023 con un lungo messaggio motivazionale da condividere con i suoi fan. Chiarissimo il riferimento al trauma vissuto dopo la scoperta del tradimento dell'ex compagno, che oggi è felice al fianco della giovane con la quale è stato scoperto nella primavera scorsa.