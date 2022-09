"La mia carriera in secondo piano per Piqué". Shakira rompe il silenzio

" Questo momento è probabilmente una delle ore più difficili e buie della mia vita ". Con queste parole Shakira ha parlato, per la prima volta in assoluto, della rottura con l'ex compagno, il calciatore Gerard Piqué. Alla rivista Elle la popstar colombiana ha raccontato di provare una sofferenza profonda per la separazione dal padre dei suoi due figli, di avere messo la sua carriera in secondo piano per lui e di avere sfogato nella musica (nel brano "Te Felicito") tutta la sua rabbia per i tradimenti subiti dall'ex.

" A volte mi sento come se fosse tutto un brutto sogno e che a un certo punto mi sveglierò. Ma no, è reale", ha rivelato a Elle Shakira, parlando anche dell'attenzione mediatica, che lo scandalo ha scatenato: "E ciò che è reale è anche la delusione nel vedere qualcosa di sacro e speciale come pensavo fosse il rapporto che avevo con il padre dei miei figli e vedere che si è trasformato in qualcosa di volgarizzato e sminuito dai media ".

Shakira e Piqué: dall'amore all'addio

Shakira e Piqué si sono incontrati per la prima volta nel 2010 sul set del video musicale "Waka Waka", canzone ufficiale dei Mondiali di calcio. Il feeling tra i due è stato subito forte, tanto che nel 2013 la coppia annuncia l'arrivo del primo figlio Milan. Due anni dopo la famiglia si allarga con la nascita del secondogenito Sasha. Shakira si concentra sul suo ruolo di madre e mette radici a Barcellona, dove il calciatore vive e gioca. La coppia sembra essere solida, ma lo scorso maggio esplode la bomba.

"Shakira e Piqué separati", riferiscono i media spagnoli e emergono le infedeltà dello sportivo. Si parla di festini, flirt con modelle, serate in locali e investigatori che la popstar avrebbe assunto per fare pedinare il compagno. E l'addio - giunto per voce di un comunicato congiunto - è ufficiale. " Ho messo la mia carriera in seconda marcia e sono venuto in Spagna - ha rivelato Shakira alla rivista, parlando dei sacrifici fatti per l'ex - per supportarlo in modo che potesse giocare a calcio e vincere titoli. Ed è stato un sacrificio d'amore ".

Clara, Piqué e Te Felicito, la canzone che parla del tradimento