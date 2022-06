Shakira e Piqué al capolinea: "Lo ha trovato con un'altra donna"

In Spagna l'addio è dato quasi per certo. Ma al momento si tratta solo di rumor, visto che la conferma non c'è ancora stata. Shakira e il difensore dell'FC Barcelona, Gerard Piqué, si sarebbero lasciati per colpa di un tradimento consumato dal calciatore con una giovane ragazza. E a scoprirlo sarebbe stata proprio la popstar colombiana.

" La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi", titola in esclusiva il quotidiano spagnolo El Periodico, riportando la notizia bomba lanciata dalle giornaliste di gossip Laura Fa e Lorena Vázquez nel corso del loro ultimo videopodcast. "Il capitano del Barça e Shakira stanno attraversando un momento di forte crisi e lui è tornato a vivere da solo nel suo vecchio appartamento in via Muntaner a Barcellona ", spiegano.

La stampa spagnola riferisce che la cantante colombiana ha dato un nome e un volto alla ventenne con la quale il compagno l'avrebbe tradita e, di fronte all'evidenza, avrebbe preso la decisione di lasciarlo dopo dodici anni insieme. " È una giovane bionda sui 20 anni. Studia e lavora come hostess di eventi dove lui è stato recentemente ", riferiscono i giornali. Shakira e Piqué stanno insieme dal 2011 ma non si sono mai sposati e dalla loro unione sono nati due bambini, Sasha e Milan, rispettivamente di 7 e 9 anni. Il tradimento risalirebbe a qualche settimana fa ma la notizia è iniziata a circolare solo nelle scorse ore. Sui social network da tempo Shakira non condivide più scatti con Piqué, che attualmente vivrebbe nel suo vecchio appartamento.