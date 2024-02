Ferragnez sempre più in crisi e Ferragni schiera un pool di avvocati: ecco chi sono

Continuano i rumors sulla coppia più chiacchierata dei social, ossia Chiara Ferragni e Fedez. Se da un lato i fan dei Ferragnez si aggrappano a ogni possibile indizio che possa dare loro la speranza di una riconciliazione, dall'altro arrivano ulteriori segnali di confermata rottura fra i due. Secondo le ultime indiscrezioni, Chiara Ferragni si sarebbe già rivolta a un pool di avvocati, probabilmente per affrontare una prossima separazione col marito.

Ferragnez, è crisi: lettere e avvocati

Soltanto pochi giorni fa Dagospia ha gelato i seguaci della coppia, parlando di lettere già inviate dagli avvocati di Ferragni e Fedez. Fra i due sarebbe crisi nera, tanto che anche durante l'ultimo incontro nell'attico di CityLife ci sarebbe stata una lite, col rapper furioso per l'intervista rilasciata dalla moglie al Corriere.

Oggi arriva un'ulteriore conferma della volontà di entrambi di prendere strade diverse. Secondo quanto dichiarato nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, Chiara Ferragni avrebbe già scelto degli avvocati a cui affidarsi e il pool di professionisti sarebbe pronto a intervenire. Il portale di notizie Dillingernews.it, creato da Fabrizio Corona, avrebbe fornito ulteriori dettagli, spiegando che fra i legali scelti dall'influencer ci sarebbe Daniela Missaglia, noto avvocato divorzista.

Missaglia si è laureata con lode all'università Statale di Milano, specializzandosi in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone. Una professionista con una lunga esperienza alle spalle che l'ha portata ad essere una figura autorevole nel suo campo. La dottoressa Missaglia è specializzata in separazioni, divorzi e, soprattutto, tutela della prole. La stessa è vicepresidente del Comitato contro l’Ingiustizia Personale e Familiare, fondato nel 2019.

" Oggi, a seguito delle nuove normative sulle unioni civili è infatti cambiato il panorama delle costellazioni familiari con ogni conseguenza legata, più o meno direttamente, agli aspetti successori o di scioglimento delle comproprietà e degli asset. Non manca anche il profilo penale (laddove scaturente da reati tipici della famiglia), amministrativo (ammonizioni per stalking). Il mio studio segue con attenzione anche ogni questione relativa alla diffamazione della persona, anche a mezzo stampa, per noti esponenti della moda, del cinema e, più in generale dello star-system. Nel mio studio collaborano i migliori professionisti e possiamo contare anche su un Notaio in sede, la dottoressa Simona Guerra. Assistiamo clienti sia in Italia che all’estero ", ha dichiarato l'avvocato nel corso di un'intervista, come riportato da Il Messaggero. Daniela Missaglia si è fra l'altro già occupata di gestire il divorzio tra Fabrizio Corona e Nina Moric.

Fedez ha lasciato casa da tempo

Nel frattempo sono state diffuse ulteriori indiscrezioni secondo le quali il rapper avrebbe già lasciato il mega-appartamento di CityLife. Secondo i rumors più recenti, Fedez avrebbe portato via alcune delle sue cose dall'abitazione, fra cui oggetti che utilizza per lavoro. Questo, secondo quanto riferito da Il Messaggero, sarebbe avvenuto addirittura due domeniche fa, quindi prima della data a cui viene fatta risalire la rottura.